Akıllı Mercekler Hakkında Merak Edilen Noktalar

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Eyüp Özcan konu hakkında bilgiler verdi.

Halk arasında akıllı mercekler olarak bilinen üç odaklı ve odak derinliği genişletilmiş göz içi lenslerinin kullanımı son zamanlarda popular hale gelmiştir. Bu mercekler bizim katarakt ameliyatında kullandığımız mercekler olup her mesafede aracısız görmeyi hedeflediğimiz suni göz içi lensleridir.

Yakın bir zamana kadar suni göz içi lenslerinde yalnızca tek odak bulunmaktaydı. Bu mercekler aracılığı ile genellikle uzak mesafede net görüş ayarlanmakta ve yakın ve orta mesafeler için gözlük kullanımı gerekmekteydi. Ancak son yıllarda göz içi lens teknolojisinde baş döndüren hızda gelişmeler yaşanmaktadır. Bu durum cerrahların seçeneklerini arttırmakla birlikte, hangi lensin en iyi olduğu konusunda ise bizlere tatlı bir kafa karışıklığı yaşatmaktadır. Burada öncelikle mükemmel bir lensin bulunmadığını belirtmekte fayda vardır. Herhangi bir mercek ile hastalarımızı 20’li yaşlardaki görüşlerine kavuşturduğumuzu söylemek gerçek dışı olacaktır. Ancak mevcut durumda bir çok lens ile hastaların %90’ların üzerinde tatminkar sonuçlar aldığını söylebiliriz.

Bizler bu mercekleri artık belli koşulları sağlayan hastalarımızda katarakt gelişmesini beklemeden de uygulayabiliyoruz. Burada en önemli konuyu hasta seçimi oluşturmaktadır. Beklentisi çok yüksek ve titiz kişilikli hastaların bu operasyonlar için ideal aday olduklarını söyleyemeyiz. Günlük hayatını gözlüksüz sürdürmek isteyen ancak farklı ışık koşullarında uzakta ve yakın mesafede gözlük kullanma ihtimalini göze alan hastalar genellikle operasyon sonrası mutlu olmaktadırlar.

Akıllı mercekler ile hipermetrop, miyop ve astigmat gibi kırma kusurları düzelmektedir. 45 yaşından sonra yaşlanma sürecine bağlı olarak yakını görememe kusuruna presbiopi ismini vermekteyiz ve bu durum merceğimizin yakın uyumunun bozulmasından kaynaklanmaktadır. 55 yaş sonrasında merceğimizin ışık geçirgenliğinin de azalması ile birlikte akıllı mercek operasyonu gerçekleştirilebilir ve böylece hastada var olan hipermetrop, miyop ve astigmat gibi kırma kusurları ile birlikte yakın görme kusuru da düzeltilebilir.