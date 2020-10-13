AHEF: GRİP AŞISI SAYISI ARTIRILMALI VE RİSK GRUPLARI AŞIYI ECZANELERDEN REÇETESİZ ALABİLMELİ

COVID19 devam ederken diğer yandan da influenza yani mevsimsel grip sezonuna giriyoruz. COVID19 nedeniyle Ekim ayı ile birlikte influenza ve pnomococ aşılarına talebin arttığına dikkat çeken Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Özlem Sezen, “ortak risk grupları olan bu hastalıklarda aşılanmanın önemine inanıyoruz ancak herkese grip aşısı yapmanın mümkün olmayacağı da gerçek” diyor.

Pnömococ (zatürre) aşılarında da yakın dönemde aşı sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren Dr. Özlem Sezen, Sağlık Bakanlığı’ndan talepleri olduğuna dikkat çekerek “influenza (grip) aşıları için de riskli grupları belirleyerek tanı kodlarının eczanelere bildirilmesi ve aynı raporlu ilaçların eczaneden temini gibi grip aşılarının da bu gruplara öncelik tanınarak verilmesini istiyoruz. Bu şekilde bizler de eczacılar da hastalarla karşı karşıya gelmemiş olacağız” dedi.

Dr. Sezen COVID19’dan korunmak için gerekli önlemleri hatırlatırken sağlık çalışanlarının da bir an önce influenza aşısı olması gerektiğine vurgu yaptı. “Risk grubundaki kişiler gibi toplumdaki herkes de maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uymalı özellikle maskeyi doğru şekilde takmalıdır. Ayrıca sağlık çalışanlarının influenza aşıları da bir an önce Bakanlığımız tarafından sağlanmalıdır. En yüksek risk gurubu olan sağlık çalışanları öncelikle aşılanmalıdır.”