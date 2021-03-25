Ağız ve Diş Sağlığı için Diş Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Besinlerin çürük dişlerle çiğnendikten sonra mideye taşınması, diğer organların da diş çürükleri sebebiyle olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle diş hekimleri 6 ayda bir düzenli olarak ağız ve diş bakımı kontrolüne gidilmesinin önemine vurgu yapmaktadır. Dişlerin uzun ömürlü kullanımı için bakımı yapılmalı; şekerli ve tatlı besinler ile asitli içeceklerin tüketimine dikkat edilmelidir.



Diş hekimleri, şekerli ve asitli besinlerin tüketiminin ardından muhakkak ağzın çalkalanmasını ve imkan varsa dişlerin güzelce fırçalanmasını önermektedir. Ağız ve diş sağlığını tehdit eden herhangi bir belirtide muhakkak ağız ve diş sağlığı hastanesi gibi kurumlarla iletişime geçip randevu alınmalıdır. Erken müdahale diş kaybı yaşamamak için oldukça önemlidir. Bu gibi durumlarda en yakın ağız ve diş sağlığı merkezi ile iletişime geçmeyi ertelememek gerekir.



Dişlerin bakımı kadar sağlıklı beslenmeye özen göstermek de oldukça önemlidir. Süt ve süt ürünleri tüketimi, dişleri temizleyici etkiye sahiptir. Hekimler özellikle peynir tüketiminin çok önemli olduğunu söylemektedir. Dişlerde sıcak ve soğuğa karşı yüksek oranda duyarlılık oluşumu, diş eti kanamaları, ağrı ve ağız kokusu gibi semptomlar oluştuysa, muhakkak en yakın diş kliniğine başvurulmalıdır. İstanbul Dental Care, ağız ve diş sağlığınız için uzman kadrosuyla hizmetinizde!

İstanbul Dental Care ile Bembeyaz Dişler ve Sağlıklı Gülüşler

İstanbul Dental Care, 2008 yılının başında faaliyete geçmiş bir dental kliniğidir. Günümüzde de pandemi şartlarına uygun olarak steril bir şekilde hizmet vermeye devam etmektedir. İstanbul Dental Care, hastaların beklentilerini başarılı bir şekilde karşılayacak tedavi seçeneklerine sahiptir. Kuronlardan implantlara, implantlardan laminalara kadar birçok medikal ve estetik diş tedavilerini uygulayabilmektedir.



Alanında uzman ekibiyle ağız ve diş sağlığı hakkındaki sorunlarınıza kalıcı çözümler üretmeyi hedefler. Pedodonti, Ortodonti, Periodontoloji ve Endodonti gibi farklı uzmanlıklara sahip diş hekimleriyle tüm tedavi çeşitlerinde profesyonel bir yaklaşıma sahiptir. İDC ailesinin vizyonu, Türkiye’de hizmet veren diş klinikleri içinde en bilinen olmayı ve bu başarıyı uluslararası seviyelere yükseltmektir.



İstanbul Dental Care kliniğinde bütün diş ve diş eti tedavileri uygulanmaktadır. Bunların başlıcaları; zirkonyum kaplama, lamina porselen, implant, invisalign ve diş beyazlatma işlemleridir. Bu işlemler hastalar tarafından en çok talep edilen tedaviler arasında yer alır. Özellikle yabancı hastalar, zirkon kaplama ve lamina porselen tedavisine daha fazla rağbet göstermektedir.



İlginin bu kadar yoğun olmasının en temel sebebi, kullanılan materyallerin ve laboratuvarın kaliteli olmasıdır. Kaliteli materyaller kullanılarak uygulanan tedaviler, başarılı sonuçları da beraberinde getirir. Bu ilginin bu kadar fazla olmasının bir diğer önemli sebebi ise hastaların hayalindeki diş görünümüne en iyi çözümlerin sunulmasıdır. Bu uygulamalar sayesinde istenilen diş görünümüne 5 gün içinde ulaşmak mümkündür.



İDC, dişlerinde komple bir değişime gitmek isteyen yabancı hastaları için birçok alternatif sunmaktadır. Yabancı hastaların İstanbul’da devam edecek tedavi süreçleri için ekstra başka bir şeyle uğraşmalarına gerek kalmadan ulaşım ve konaklama masraflarının da dahil olduğu özel paketler sunulmaktadır. Bu özel paketler sayesinde yabancı hastalar hem diş tedavilerini rahatlıkla yaptırabiliyor hem de İstanbul ziyaretlerinin tadını çıkarabiliyorlar.



Sunulan bu özel paketlerde, hastaların talebi doğrultusunda otel ve transfer opsiyonları da sunulmaktadır. Böylelikle tüm hastalar kendi bütçelerine en uygun seçimi yapabilme avantajına sahip olabiliyorlar. Tüm bu otel seçimleri kliniğe yakın olmanın yanı sıra, şehir merkezin bölgelerinde yer almaktadır. İstanbul Dental Care, hastalarının konforlu bir tedavi süreci geçirmesi için tüm imkanları sunar.

Ağız ve Diş Sağlığı için Diş Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Ağız ve diş sağlığı için diş bakımının düzenli olarak yapılması büyük bir öneme sahiptir. Uzmanlar bunun için doğru diş fırçalama tekniklerini bilmenin önemine vurgu yapmaktadır. Dişlerin doğru olarak fırçalanabilmesi için en önemli etken, dişlere en uygun diş fırçası modelini seçmektir. Bunun için hekiminizin size dış fırçası önermesini isteyebilirsiniz.



Herkesin diş fırçası seçimi diş ve diş eti yapısına göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle de kişiye uygun diş fırçasını edinebilmek için de alanında uzman bir hekimin tavsiyeleri oldukça önemlidir. Fakat, genel olarak diş fırçalarının; orta sertlikte, küçük başlı olması önerilmektedir. Küçük bir başa sahip olursa, ağız içinde fırçanın hareketi daha rahat gerçekleşir. Daha fazla dişe ulaşabilmek ve küçük parçaların da diş aralarından temizlenebilmesi için bu önemli bir özelliktir.



Diş fırçası seçimi kadar diş macunu seçimine de önem verilmelidir. Diş macununda kişilerin dikkat etmeleri gereken en önemli detay, florür değeridir. Uzmanlar, her diş fırçalamada farklı diş macunu kullanımını önermemektedir. Macun seçimi için de hekiminizden yardım isteyebilirsiniz. Bazı macunların uzun süre kullanımı tavsiye edilmemektedir. Bu alanda da, uzman görüşünün önemi büyüktür.



Ağız ve diş sağlığı için dişlerin günde iki kez fırçalanması, dişler için hayati bir öneme sahiptir. Ağız ve diş sağlığının birbirini tamamlandığı unutulmamalıdır. Diş bakımı esnasında tüm aşamalar düzenli olarak yapılmalı, dişlerin temizliği kadar dilin temizlenmesine de özen gösterilmelidir. Bakteri plağı dilde de oluştuğu için çürüklerin önlenebilmesi için dilin de güzelce temizlenmesine dikkat edilmelidir.



Uzmanlar dişlerin fırça yardımıyla iyice temizlendiğinden emin olduktan sonra muhakkak diş ipi kullanımını tavsiye etmektedir. Diş ipi, diş fırçasının ulaşamadığı yerlere ulaşabilmesi yönüyle oldukça önemlidir. Diş aralarına sıkışan besin artıklarının temizlenmesi için diş fırçası yeterli gelmemektedir. Bu aşamada devreye diş ipi girerek, o artıkların temizlenmesi sağlanır. Sabah ve akşam, diş fırçalama işleminin ardından diş ipi kullanarak diş aralarında kalan besin artıkları temizlenerek diş sağlığı korunmalıdır.



Diş temizliğinin son aşaması ise gargaradır. İlk aşama dişlerin fırça yardımıyla temizlenmesidir. İkinci aşama diş ipi kullanarak diş aralarındaki besin artıklarını ağızdan uzaklaştırmaktır. Son aşama ise gargara yardımıyla ağzın iyice temizlendiğinden emin olmaktır. Gargara kullanımının amacı, ağız içerisinde oluşan bakterilerin artışına engel olmaktır. Kişiler, kullandıkları gargara içerisinde alkol ya da şeker bulunmamasına dikkat etmelidir.



Uzmanlar tercih edilecek olan gargaranın ağız PH’ına uygun olup olmadığına da dikkat edilmesini önermektedir. Ağız gargaraları içerisinde yer alan etken maddeler sayesinde ağız içi yaraların tedavisinde de etkilidir. Ağız ve diş sağlığını koruyabilmek için üç aşamalı olarak bu bakımların yapılması oldukça önemlidir. Gargara seçiminde de uzman bir hekimin önerisi oldukça önemlidir.

Tüm bunların yanı sıra, düzenli olarak 6 ayda bir diş kontrolüne gidilmelidir. Diş kontrolü için kişiler ağız ve diş sağlığının bozulmasını beklememeli, ağız içinde meydana gelen küçük riskleri de erken tedavi avantajıyla ortadan kaldırmaya özen göstermelidirler. Sağlığın her alanında olduğu gibi diş konusunda da, erken tanı hayat kurtarır.