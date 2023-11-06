ABD'de çalışmalarının heykeli dikilen Türk profesör Özçelik, bu kez "Düşünce Lideri" seçildi

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Özçelik ve üniversitenin moleküler biyoloji ve genetik bölümü, Amerikan İnsan Genetiği Topluluğunca "çığır açıcı" genetik araştırmalara verilen "Düşünce Lideri" ödülüne layık görüldü.

Tayfun Özçelik, ödülünü Washington'da düzenlenen American Society of Human Genetics'in (ASHG) 75. kuruluş yılı kutlama töreninde aldı.

Bilkent Üniversitesinin ve Özçelik'in araştırmalarının anlatıldığı belgesel, 8 binin üzerinde bilim insanının katıldığı oturumda gösterildi.

Özçelik ve üniversitenin moleküler biyoloji ve genetik bölümüne verilen "Düşünce Lideri" ödülünün gerekçesinde, "Özçelik ve Bilkent Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, kalıtsal hastalıklar ve Türkiye Genetiği (Variome) alanlarında çığır açıcı katkıları nedeniyle 'Düşünce Lideri' seçilmiştir. Bu çalışmalar biyomedikal araştırmalara devrimsel nitelikte katkılar sağlamakta, insan hayatını iyileştirmekte, tıp alanını dönüştürmekte, eğitim, inovasyon, araştırma ve sağlık politikalarının oluşturulmasına liderlik etmektedir." ifadelerine yer verildi.