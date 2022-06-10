83 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemesi olmaksızın 3'ü kanser, biri demans, biri multiple skleroz, biri pulmoner hipertansiyon, biri acil serviste hipertansif kriz ilacı olmak üzere 83 ilacı geri ödeme listesine aldı
SAĞLIK 10.06.2022, 11:39
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