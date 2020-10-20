40 YAŞINDAN SONRA HAYATIMIZA GİREN PRESBİYOPİ DİJİTALLEŞMEYLE HIZLANIYOR!

Evde geçen zamanın artması, iş yaşamının eve taşınması,

dijital cihazlarla daha sık iç içe olunması, fonksiyonları artırılmış akıllı cihazlar, yoğun sosyal medya

kullanımı, bilgiye telefon ve tabletler üzerinden hızlı erişim, dijital cihazların iş yaşamının vazgeçilmez bir

parçası olması ile birçok insan görme problemleri yaşadığını daha çok fark etmeye başladı.

Dijital cihaz kullanımdaki artış göz problemlerini beraberinde getiriyor.

Hızla kullanımı artan akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlar günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmaya

devam ediyor. Bilgiye erişim artırılmış fonksiyonlar ile daha kolaylaşıyor. İş yaşamı mobil hale gelirken

dijital cihazlar ile geçirilen zaman her geçen gün artıyor. Çeşitli uygulamalar ile sosyalleşme alanları

haline gelen cihazlar alışveriş, bilgiye erişim, etkileşim, araştırma olanakları ile yaşamın tüm

dinamiklerinin sığdırıldığı vazgeçilmez parçalara dönüşüyor. Bilinen göz kusurlarının dışında gözlerin

dijital etkilerden korunması, çağın en önemli konusu diyen Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op.

Dr. Özgür Gözpınar, ‘Dünyada 285 milyon insanda görme bozukluğu mevcut. Bunun %85’i tedavi

edilebilir ya da önlenebilir olan bozukluklar. Son yıllarda telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının artması

ile çeşitli göz problemleri ortaya çıkmaya başladı. Bu problemlerin önceden fark edilmesi tedavi, önlem ve

yaşam konforu açısından son derece önemli. Özellikle ilerleyen yaşlarda görme problemlerinin farkında

olunmaması ya da geç fark edilmesi psikolojik problemlerin yanı sıra okumada isteksizlik, baş ve boyun

ağrıları, konsantrasyon bozukluğu, yorgunluk gibi sorunlara sebep olabiliyor. 40 yaş ve üzeri kişiler yaşa

bağlı olarak görme sorunu yani presbiyopi dediğimiz kırma kusuru ile karşılaşıyor. Gelişen teknoloji ile

göz bozukluklarının çözümümün yanı sıra daha net ve konforlu görüş için ürünler geliştiriliyor. Hızlı

adaptasyon, yüksek kişiselleştirme, gelişmiş estetik, mesafeler arasında kolay geçiş, azaltılmış

dalgalanma ve sallanma etkisi ve daha geniş görüş aralığı sunan SEIKO Brilliance, görüş konforu için

geliştirilmiş en mükemmel teknoloji olarak karşımıza çıkıyor’ diyor.



Presbiyopi nedir? Neden 40 yaşından sonra yakını görmemeye başlarız?

Uzaktaki bir cismin yakına gelmesiyle beyne ulaşan uyarı değerlendirilerek göze iletilir. Burada gözün

"silier cisim" denen bölgesinde kasların kasılıp gevşemesiyle buna bağlı lifler gerilir ya da gevşer. Liflerin

bu hareketi, lensin incelerek ya da kalınlaşarak kırıcılığının artmasına neden oluyor. İnsan gözü, 40

yaşından sonra bu yeteneğini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor ve yakını görememe sorunu yaşanmaya

başlanıyor.

Modern presbiyoplar, yakın gözlüğü kullanmak yerine progressive camları tercih ediyorlar.

Yaşlılık belirtisi olarak gördüğümüz burnun üzerine düşen yakın gözlükleri tarihe karışıyor. Modern

presbiyop yakın gözlüğü kullanmak yerine progressive camlar tercih ediyor; çünkü modern presbiyop

kendisini genç hissediyor ve genç görünmek istiyor. Optik teknolojisi bundan 50 yıl önce yakın ve uzak

görüşü tek cam da buluşturan progressive camı keşfetti. İnsanlar tek gözlükle göz problemlerine çare

buldu. Ancak 50 yıl önceki presbiyopların progressive camdan beklentileri ile günümüz presbiyopların

beklentileri artık aynı değil. Eskiden sadece çok okuma yapan presbiyoplar progressive cam tercih

ederken ve özellikle yakını iyi görme beklentisi varken bugün bu durum biraz daha farklılık gösteriyor.

Akıllı cep telefonu ve tablet kullanımı ile okuma yapan presbiyoplar değil, tüm presbiyoplar progressive

cama ihtiyaç duyuyor. Özellikle progressive camdan beklenti de doğal olarak dijital cihazların daha

konforlu kullanılması yönünde evrildi.

Dijital cihazlara yakından bakarken yakın, orta ve uzak alan görüşünde gözlerimiz sürekli olarak odak

değiştiriyor. Bu sürekli odak değişimi gözlere yük bindiriyor ve adaptasyonu sıkıntılı hale getiriyor.

SEIKO’nun en yeni ve en üstün görüş kalitesine sahip progressive camı Brilliance, kullanıcının görüşünü

en etkili şekilde yükseltirken gerçekten önemli olana odaklanmasını sağlayan yüksek kaliteli bir cam

teknolojisine de sahip.

En yenilikçi teknolojiler SEIKO Brilliance tasarımında birleşti.

Anında adaptasyon, yüksek kişiselleştirme, gelişmiş estetik, mesafeler arasında kolay geçiş, benzersiz

konfor, azaltılmış dalgalanma ve sallanma etkisi, daha da geniş görüş aralığı SEIKO Brilliance’ın yenilikçi

teknolojisinin öne çıkan ve kullanıcıya maksimum konfor yaşatan özellikleri. Brilliance, tasarımında

barındırdığı Twineye 360° Modulation Technology, Intelligent Magnification Control, Dijital Zoom

Equalizer, Balance Zone Technology ve kullanıcının optik cam kullanım geçmişi ve kişisel görüş

tercihlerini de hesaba katan Personal Design Selector gibi yenilikçi teknolojilerin olağanüstü birleşimi ile

özellikle çabuk ve kolay adaptasyonla kullanıcıya en üst düzey konfor sağlıyor.