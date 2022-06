30 yıldır gözyaşı döken kadın rahatsızlığından ameliyatla kurtuldu

Devlet memuru Gülşen Çetin, rahatsızlığının gözünün yaşarmasına neden olması nedeniyle 30 yıl boyunca sıkıntı yaşadı.

Çeşitli dönemlerde doktora başvuran ancak ameliyatın risklerinden korktuğu için bir türlü sağlık sorununu çözemeyen Çetin, sonunda ameliyat olarak sağlığına kavuştu.

Gülşen Çetin, kanal tıkanıklığı nedeniyle sürekli gözyaşının aktığını, bunu silmek için yanında her zaman mendil bulundurduğunu anlattı.

Gözünde enfeksiyon oluşması nedeniyle devamlı ilaç kullandığını dile getiren Çetin, "Gözüm arada bir daha çok şişiyordu. Ekim, nisan aylarında daha kötü apse yapıyordu. Bütün göz damlalarını kullanmışımdır." dedi.

"Sürekli 'niye ağlıyorsun' diye sorarlardı"

Çevresindekilerin zaman zaman kendisinin ağladığını düşündüğünü anlatan Çetin, "Sürekli 'ne oldu, niye ağlıyorsun' diye sorarlardı, bazen saklardım. En çok dışarda gezdiğim zamanlarda olurdu. Ya da pikniğe gittiğimde olurdu. Pek gezmeye gitmek, evden çıkmak istemezdim o yüzden. Sürekli mutlaka bir mendilim olması gerekiyordu yanımda taşırdım." diye konuştu.

Çetin, tedavi olduğu için çok mutlu olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Şimdi biraz boşlukta gibi hissediyorum. Gözümü hiç silmiyorum, gözlerim hiç enfeksiyon kapmadı bugüne kadar. Görmem de gayet iyi. Eskiden araç sürerken gözüm bulanıklaşıyordu. Bir de nefes alamıyordum çok fazla, şu an daha iyi nefes almaya başladım. Şimdi çok rahat hissediyorum, her yere gidebiliyorum, her şeyi yapabiliyorum. Gözüm yorulmuyor. Bu zamana kadar hiç kitap okumadım, okuduğum zaman 3 sayfadan sonra gözüm ağrırdı, en büyük kaybım bu oldu. Şimdi okumaya başlayacağım inşallah."