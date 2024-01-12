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20’lik diş herkesi farklı etkileyebilir

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20’lik diş herkesi farklı etkileyebilir
Halk arasında yirmi yaş dişi olarak bilinen yetişkin dişleri, ağızda çoğu zaman diş ve diş eti problemlerine sebep olabilir.

Çenemizin en sonunda bulunan ve 3. azı dişleri olan 20 yaş dişleri, 2 altta 2 de üstte olmak üzere ağızda 4 adet bulunuyor. Çenede yeterli yer varsa ve dişler ağızda doğru pozisyonu alabilmişse diş çekiminin gerekli olmadığını paylaşan Anadolu Sağlık Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Klinik Koordinatörü Dt. Arzu Tekkeli, “20’lik dişler doğru bir diş fırçalama ile uzun yıllar sağlıkla ağzımızda durabilir” dedi.

20’lik diş bazen hiç çıkmayabilir

20 yaş dişlerinin sürme döneminde hastanın şikayetlerinin hafiflemesi için ilaç kullanmak gerekebildiğini hatırlatan Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Klinik Koordinatörü Dt. Arzu Tekkeli, “Ağrı, ateş, yutma güçlüğü, lenfadenopati gelişmişse doktora başvurulması gerekir” diye konuştu. 20’lik dişler ağzın en arka bölgesinde olduğu için, bu duruma uygun diş fırçaları kullanılması gerektiğini hatırlatan Dt. Arzu Tekkeli, “20 yaş dişlerinin çürümesi, bu dişin önündeki dişi de çürüteceğinden böyle bir durumda hiç gecikmeden tam teşekküllü bir merkeze başvurulmalı. Bazı kişilerde 20 yaş dişi hiç çıkmayabilir, kemik içinde gömülü kalabilir. Böyle durumlarda hekiminiz dişin çekilmesine veya ağız içinde kalmasına muayene sonucu karar verir” açıklamasında bulundu.

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