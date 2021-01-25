2021’İN İLK BÜYÜK TEKNOLOJİ YATIRIMI HAYATA GEÇTİ

Bir yıldan fazla süredir tüm dünya gibi ülkemizde pandeminin zorlukları ve zararları ile uğraşıyor. Covid salgını neredeyse tüm sektörlerde daralmalara ve krizlere yol açtı. Güzel haberlere hasret kaldığımız bu günlerde 2021’in ilk büyük yatırımı film sektöründe gerçekleşti.

Son yıllarda Avrupa ve Amerika sinemasında kullanılan “Virtual Production” denilen Sanal Prodüksiyon teknolojisi Türkiye’ye geldi. İlaç sektöründe büyük başarılar elde etmiş Vefa İlaç ve Flora Klinik’in ortaklarından Müşvik Guluzade, MGX Film’i kurarak sinema sektörüne de tabir yerindeyse ilaç oldu.

Bu teknoloji sayesinde özellikle farklı mekânlarda farklı zamanlarda çekilmesi gereken görüntülerin bir arada tek seferde çekilmesine mümkün oluyor. Oluşturulan sanal mekânlar üzerinde yüksek kalitede görseller üretilerek oyunculara ve yönetmene çekim anında sinematik bir deneyimi yaşatılıyor.Tüm dünyada prodüksiyonun geleceği olarak tanımlanan sanal prodüksiyon teknolojisinin green box denilen yeşil perde çekimlerini de bitireceği öngörülüyor. Büyüklüğü ile dünyada bu ebatta az sayıda kurulmuş dev virtual production stüdyoları arasında yerini alıyor.

ÜŞÜMEYE, YIPRANMAYA, SAATLERCE KARAVANDA BEKLEMEYE SON

aileSinema, TV, Dizi ve reklam sektörünün temel ihtiyaçlarından olan mekân, dekor ve yüksek bütçeli set giderlerinin önüne geçebilen, neredeyse imkânsız denilebilecek sahnelerin çekilmesine olanak sağlayan sektöre köklü bir değişiklik getiren virtual production oyuncular için de büyük avantajlar sağlıyor. Senaryonun konusu dünyanın öbür ucunda da geçse gitmelerine gerek kalmayacak. Led ekranlardaki görüntü sayesinde birçok sahne stüdyo konforunda çekilecek. Kısacası üşümeye, yıpranmaya, hava değişsin diye karavanda saatlerce beklemeye son. Dünyada “The Mandalorian”, “West World” gibi global başarı kazanmış yapımlarda kullanılan bu teknoloji, günümüz imkanları ile prodüksiyon süresini oldukça kısaltacak.

MGX Film’in Yönetim Kurulu Başkanı Müşvik Guluzade’ye ilaç sektörü ile hiç ilgisi olmayan bu alana niye yatırım yaptığını soruyoruz. Meğer sinema genç girişimcinin çocukluk hayâliymiş:

“Çocukluğumdan beri teknoloji, bilgisayar, kamera gibi şeylerle içli dışlıyımdır. Kendimi bildim bileli bir şeyleri kaydediyorum, görüntü alıyorum, arşivliyorum. Aile işimiz ilaç ama benim kafamda görüntü ile ilgili bir şeyler yapmak hep vardı. Nasıl hayata geçiririz diye düşünüyordum. Farkındalık yaratmak sektöre bir yenilik getirmek de istiyordum. Ekibimden Fatih Eke’nin araştırmaları sonucu bu teknolojiyi keşfettim ve yatırım yapmaya karar verdim.

Araştırdığımızda Avrupa ve Amerika’da yeni yeni yaygınlaşmaya başladığını gördüm. Birkaç milyon dolar maliyetle başlamak gerekiyordu. Hiç korkmadım hemen işe koyuldum. Kemerburgaz’daki dev stüdyo dört ayda kuruldu. Bu işe kar amaçlı girmedim. Ben çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum. Profesyonelce kullanılırsa ülkemizin hayrına olacak. Virtual Production dünyada da henüz çok yeni. Prodüksiyonun görsel kalitesini üst seviyelere çıkartırken zamandan tasarruf etmemize olanak sağlayan bir teknoloji. Biz de sinema ve yapım sektörüne böyle bir katma değer ile fayda sağlamayı uygun gördük. Öngörülen yatırım ve sonrasındaki arge sürecinin önemini biliyoruz ve finansal gücümüzle bu projeyi hayata geçirdik.”

Holywood’un kullandığı bu son teknolojiyi Türkiye’de hizmete sunacak olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Müşvik Guluzade, yapımcı olarak 4 uzun metraj, 2 dijital platform dizisinin projesini onayladı. Hatta Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ ve Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir ve Ayşe Kökçü’nün başrollerini paylaştığı, yönetmenliğini Bülent İşbilen’nin üstlendiği ilk fimleri “Zoraki Misafir”in çekimleri tamamlandı bile. Virtual Production teknolojisinin ilk kez kullanıldığı film bu özelliği ile şimdiden Türk sinema tarihine geçti.