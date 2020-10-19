15 YAŞINDA BİLE MENOPOZA GİREN HASTALAR VAR

18 Ekim Dünya Menopoz Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar "Kadınlarda ileri yaşlarda en önemli yaşam kaybı nedenlerinden biri kemik kırıkları. gerekiyor "dedi. Prof.Dr. Erkut Attar ayrıca güncel tedavi tekniklerinin de olduğunu ve menopozun biliminin sahibi olmadığını belirtti.

TÜRKİYE'DE MENOPOZ YAŞI ORTALAMA 51

Türkiye'de menopoz yaşının 51 olarak kabul edildiğini ifade eden Yeditepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkut Attar, "Menopoz hastalarında östrojenin azalmasıyla birlikte kemik erimesi görülüyor. hormon replasman tedavisinden doktor kontrolü olduğu takdirde korkulmamasına gerek yok. ”

“ERKEN MENOPOZ ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA ENGEL DEĞİL”

Erkut Attar “Kariyer yapan ya da bir şekilde çocuk doğurmayan kadınlar var. Bu kadınlarda doğurganlığı korumak önemli. Yumurtaların dondurulmasıyla doğurganlığı korunabiliyor "dedi.

15 yaşında erken menopoza girmiş hastalar da olduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Prof. Eğer anne erken menopoza kızının da doktor takibini ihmal etmemesi gerekiyor Çağdaş tıp ve teknolojiler sayesinde 15 yaşında birine de 51 yaşında birine de artılar katabiliyoruz.”