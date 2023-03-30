Sağlık turizminin son beş yıllık cirosu ise 7 milyar 93 milyon 591 bin dolar olarak açıklandı. Bunda en büyük payın Ticaret Bakanlığı tarafından sektöre verilen teşviklerin olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından sağlık turizmine yönelik verilen reklam ve tanıtım desteğinde üst limit 12 milyon TL olarak açıklandı. Buna göre Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ne sahip sağlık tesisleri ve seyahat acenteleri 12 milyon TL’ye kadar reklam, tanıtım ve pazarlama desteği alabilecek.

Sağlık turizmi teşvikleri açıklandı! Üst limit 12 milyon TL

Türkiye’nin küresel sağlık turizmi pazarından yüksek pay alması için Ticaret Bakanlığı, sağlık turizmi yapan hastane, klinik, muayenehane ve seyahat acentelerini yurt dışından hasta getirmeleri için teşvik paketleri sunuyor. Bunlardan en önemlisi de 12 milyon TL’ye kadar verilen reklam, tanıtım ve pazarlama desteği olarak öne çıkıyor.

2022 yılında 1 milyondan fazla yabancı hasta tedavi oldu

Sağlık turizmi sektörüne reklam ve tanıtım hizmet veren Kan Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Üstünel, verilen teşvik rakamlarına dikkat çekti.

12 milyon TL’ye kadar teşvikten faydalanıldığını belirten Üstünel, şu bilgileri verdi:

“Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının yani seyahat acentelerinin yurtdışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri, en fazla 5 yıl boyunca yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 12 milyon TL’ye kadar destekleniyor. Muayenehane ve polikliniklerde ise bu rakam bir yıl için 4 milyon 800 bin TL’ye kadar veriliyor. Bu destekler sayesinde ülkemiz yılda yaklaşık 2 milyar dolar civarında gelir elde etmektedir. 2022 yılında 1 milyon 258 bin yabancı hasta ülkemizde tedavi olmuş ve buradan 1 milyar 926 milyon dolar gelir elde edilmiştir.” Öte yandan ajans olarak birçok hastane ve kliniğe hizmet verdiklerini söyleyen Üstünel, “Sağlık turizmi teşviklerinden faydalanan kuruluşlara ajans olarak hizmet vermekteyiz. Yurt dışından hasta getirmelerinde reklam ve tanıtım çalışmalarında edindiğimiz deneyimlerle birlikte başarılı sonuçlar almaktayız” dedi.

3 milyon 632 bin hastaya hizmet verildi

Son beş yılda 3 milyon 632 bin 423 kişi sağlık turizmi kapsamında hizmet almak üzere Türkiye’ye geldi. Sağlık turizminin son 5 yıllık cirosu ise 7 milyar 93 milyon 591 bin dolar olarak açıklandı.

Yıllara göre sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelen turist sayısı ve sağlık hizmeti için ödedikleri rakamlar aşağıdadır:

2018 yılında sağlık turizmi kapsamında ülkemizde 594 bin 851 hasta sağlık hizmeti almış 863 milyon 307 bin dolar gelir elde edilmiştir. 2019 yılında 701 bin 46 hastaya sağlık hizmeti verilmiş 1 milyar 412 milyon 438 bin dolar gelir elde edilmiştir. 2020 yılında 407 bin 423 hastaya hizmet verilmiş 1 milyar 164 milyon 779 bin dolar gelir elde edilmiştir. 2021 yılında 670 bin 730 hastaya hizmet verilmiş 1 milyar 726 milyon 973 bin dolar gelir sağlanmıştır. 2022 yılında ise 1 milyon 258 bin 382 kişiye sağlık hizmeti verilmiş olup 1 milyar 926 milyon 94 bin dolar gelir elde edilmiştir. 2022 yılında son 5 yılın rekoru kırılmıştır.

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