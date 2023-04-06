Hem hastalar hem de sağlık personelleri büyük mağduriyetlerle baş başa kaldı. Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Özlem Akarken ‘’ Kamu personeli perişan, hasta perişan depreme dayanıksız hasarlı binalarda sağlık hizmeti verilmeye çalışılıyor. İlaç eksikliği ve barınma sorunları da cabası. Nereye baksak sorun fışkırıyor. Gündem sürekli değişiyor ve çözüme dair bir adım atılmıyor’’ dedi.

Sağlık sisteminde her geçen gün kriz daha da derinleşiyor. Hem hastalar hem de sağlık emekçileri büyük mağduriyetlerle boğuşuyor. Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Özlem Akarken konuya ilişkin açıklamada bulundu.

SAĞLIK PERSONELİ YOK SAYILIYOR

Akarken şunları dile getirdi: Türkiye en ulaşılabilir sağlık hizmetlerine sahip ülke iken sistem alarm vermeye başladı. Depremzedelerin hala atamaları belli olmadı. Deprem bölgelerine sağlık personeli atama ilan metni yayınlandı ama barınma sorunu üst seviyededir. MHRS randevuları düzgün değil, hekimler başta olmak üzere sağlık personeli ya emekli veya istifa ediyor. Çoğu ilaç depolarda yok, hasta ve hasta yakınları kapı kapı eczane geziyorlar. Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleri dışında çalışan hekimlere iyileştirme deniliyor ama diğer sağlık personeli yok sayılıyor.

HASTANE BİNALARININ DEPREM DURUMU DAHİ AÇIKLANMIYOR

Akarken açıklamasının devamında şöyle konuştu: Kamu personeli perişan, hasta perişan depreme dayanıksız hasarlı binalarda sağlık hizmeti verilmeye çalışılıyor. Hastane binaların depreme dayanıklı olup olmadığını bile açıklamaktan kaçınan hastane idareleri ve İl Sağlık Müdürlükleri var. Birkaç hastanenin taşınması sorunu kökten çözmüyor. Personel bedenen ve ruhen yıpranmış durumda sürekli gündem değiştiriliyor lakin hala çözüm odaklı hizmet veremiyoruz sağlıkta.

YENİGÜN HABER MERKEZİ