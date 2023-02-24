Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki sarsıntıyı Adana'daki bazı sağlık çalışanları görev başında hissederken, kimileri de depreme evlerinde aileleriyle uykuda yakalandı.

Eş ve çocuklarını büyüklerinin yanına yerleştiren çalışanlar, günlerdir hastanelerde yaralıların tedavileri için özveriyle çalışıyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli ortopedi asistanı Dr. Fırat Sever, , o gece eşi ve çocuğuyla depremi hissettikten sonra sakin kalmaya çalıştıklarını söyledi.

Kendilerince önlem aldıklarını belirten Sever, şöyle devam etti:

"Depremde hemen yatağın kenarına geçtik ve sonrasında evi terk ettik. Artçı depreme merdivende yakalandık, hissetmedik. Arabaya binerek kendimizi bilinçsiz bir şekilde otobana attık. Geleceğimiz, aklımıza gelen tek yer hastaneydi. 10 dakika içinde hastaneye geldim. Bir ihtiyaçları var mı diye direkt acilde çalışan arkadaşlarımın yanına gittim. Depremin ardından ilk 40 saatim hastanede geçti. Hızlı bir şekilde hastalar gelmeye başladı. Ortopedi servisi ekibi olarak organize olduk. Bir kısmımız acile, bir kısmımız servis ve ameliyathaneye baktı. Artık günleri ve tarihleri takip edemiyorum, o günden bu yana hızlı bir şekilde çalışıyoruz."

Hastalarda en çok karşılaştıkları durumun ezilmeye bağlı sendromlar olduğunu aktaran Sever, tüm sağlık personelinin ellerinden geleni yaptığını dile getirdi. (AA)