Sağlık Bilimleri Üniversitesi, geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren önemli bir eğitim kurumu. Fakat bu üniversitenin hangi bölümleri var, geçen yıl hangi puanlarla öğrenci kabul etti ve en önemlisi 2022 taban puanları nasıl şekillendi?

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çeşitli bölümleri hakkında bilgi edinmek, geçen sene hangi puanla öğrenci kabul edildiğini ve 2022 taban puanlarını öğrenmek ister misiniz? Sağlık sektöründe kariyer hayali kuran birçok öğrenci için bu soruların yanıtları büyük önem taşıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde hangi bölümler mevcut, geçen sene kabul edilen öğrencilerin puanları neydi ve 2022 yılı taban puanlarında neler değişti? İşte, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde okumayı düşünenlerin merak ettiği tüm bilgiler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul'da kurulan bir devlet üniversitesidir. 15 Nisan 2015 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun gereğince 2015'te kurulmuştur. Üniversite bünyesinde Tıp Fakültesi, Uluslararası Tıp Fakültesi, Ankara Gülhane Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Yaşam Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bulunmaktadır. Ayrıca, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin; İzmir, Trabzon ve Bursa'da da tıp fakülteleri kuracağı Haziran 2020 yılında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile duyurulmuştur.

Üniversitenin İdari Yapısı

Üniversitenin yönetim organları, Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen organlar ile mütevelli heyetinden oluşacak. Mütevelli heyeti; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Rektör, Bakanın seçeceği iki üye ile Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen profesör unvanına sahip bir üye olmak üzere, toplam 5 üyeden oluşacaktır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi2

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont./Yer Taban Puanı Başarı Sırası
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 85/88 516,86 8.079
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Ankara) SAY 150/154 512,33 10.291
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 508,92 12.103
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 508,58 12.314
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 504,89 14.450
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 503,48 15.308
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 496,38 19.885
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 10/11 489,5 24.656
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 487,69 25.972
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) SAY 3/4 487,63 26.017
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 487,33 26.218
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği SAY 100/103 484,35 28.443
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği (Ankara) SAY 80/82 481,96 30.210

Sağlık Bilimleri Üniversitesi3

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont./Yer Taban Puanı Başarı Sırası
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 85/88 516,86 8.079
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Ankara) SAY 150/154 512,33 10.291
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 508,92 12.103
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 508,58 12.314
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 504,89 14.450
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 503,48 15.308
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 496,38 19.885
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 10/11 489,5 24.656
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 487,69 25.972
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) SAY 3/4 487,63 26.017
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 487,33 26.218
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği SAY 100/103 484,35 28.443
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği (Ankara) SAY 80/82 481,96 30.210
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 369,62 144.684
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Ankara) SAY 70/72 359,96 159.160
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 70/72 340,29 193.926
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ebelik (Ankara) SAY 70/72 338,73 197.061
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) SAY 70/72 337,32 199.971
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Ankara) EA 70/72 335,59 226.700
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ebelik SAY 80/82 333,74 207.372
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ergoterapi (Ankara) SAY 70/72 333,7 207.441
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Çocuk Gelişimi EA 70/72 332,42 239.663
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ergoterapi SAY 70/72 318,23 242.919
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sosyal Hizmet (Ankara) EA 70/72 313,81 327.256
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sağlık Yönetimi EA 70/72 307,63 362.070
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sosyal Hizmet EA 70/72 306,6 368.246
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Odyoloji (Ankara) SAY 70/72 304,94 278.828
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Odyoloji SAY 70/72 303,45 283.067
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Ankara) EA 60/62 297,38 427.682
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ortez ve Protez (Ankara) SAY 50/52 291,8 320.211
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 40/41 282,68 353.305
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 60/62 274,38 387.580
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 261,71 449.365
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Anestezi (Ankara) TYT 60/62 362,79 328.057
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 357,39 354.424
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlk ve Acil Yardım (Ankara) TYT 60/62 357,18 355.520
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Anestezi TYT 65/67 356,05 361.426
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fizyoterapi TYT 65/67 344,97 424.642
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) TYT 60/62 342 443.097
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (Ankara) TYT 60/62 339,14 461.761
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60/62 333,02 504.302
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) TYT 60/62 331,44 515.778
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 331,4 516.059
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı TYT 60/62 330,93 519.450
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı (Ankara) TYT 50/52 330,92 519.522
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi TYT 60/62 330,69 521.218
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri TYT 60/62 328,16 540.213
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) TYT 60/62 327,15 547.998
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Otopsi Yardımcılığı TYT 60/62 324,63 567.984
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Optisyenlik TYT 60/62 322,72 583.565

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont./Yer Taban Puanı Başarı Sırası
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 60/62 322,01 589.335
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Çocuk Gelişimi TYT 60/62 321,14 596.565
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Eczane Hizmetleri (Ankara) TYT 60/62 320,22 604.459
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ankara) TYT 60/62 319,95 606.777
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ortopedik Protez ve Ortez (Ankara) TYT 60/62 319,02 614.826
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Diyaliz TYT 60/62 316,82 634.382
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 315,53 646.081
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektronörofizyoloji (Ankara) TYT 60/62 315,47 646.556
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektronörofizyoloji TYT 60/62 311,66 681.882
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 60/62 305,41 743.468
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 305,37 743.908
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60/62 304,88 749.037
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 299,41 807.052
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ankara) TYT 60/62 296,74 836.273
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 50/52 288,76 929.876
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Evde Hasta Bakımı TYT 60/62 286,79 954.013
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Yaşlı Bakımı TYT 65/67 284,38 984.584
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Yaşlı Bakımı (Ankara) TYT 60/62 281,73 1.019.048
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hasta Bakımı TYT 40/41 278,82 1.057.927

Üniversitenin Kampüsleri

Sağlık Bilimleri Üniversitesi4

Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Haydarpaşa Kampüsü, Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilmiştir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi kampüsü Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilmiştir. Somali Külliyesi, Özbekistan Külliyesi ve Sudan Külliyesinde de eğitim öğretim faaliyeti vermektedir

Kaynak: MEHMET TEVFİK BİLEN