Sağlık Bilimleri Üniversitesi, geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren önemli bir eğitim kurumu. Fakat bu üniversitenin hangi bölümleri var, geçen yıl hangi puanlarla öğrenci kabul etti ve en önemlisi 2022 taban puanları nasıl şekillendi?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çeşitli bölümleri hakkında bilgi edinmek, geçen sene hangi puanla öğrenci kabul edildiğini ve 2022 taban puanlarını öğrenmek ister misiniz? Sağlık sektöründe kariyer hayali kuran birçok öğrenci için bu soruların yanıtları büyük önem taşıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde hangi bölümler mevcut, geçen sene kabul edilen öğrencilerin puanları neydi ve 2022 yılı taban puanlarında neler değişti? İşte, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde okumayı düşünenlerin merak ettiği tüm bilgiler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul'da kurulan bir devlet üniversitesidir. 15 Nisan 2015 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun gereğince 2015'te kurulmuştur. Üniversite bünyesinde Tıp Fakültesi, Uluslararası Tıp Fakültesi, Ankara Gülhane Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Yaşam Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bulunmaktadır. Ayrıca, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin; İzmir, Trabzon ve Bursa'da da tıp fakülteleri kuracağı Haziran 2020 yılında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile duyurulmuştur.

Üniversitenin İdari Yapısı

Üniversitenin yönetim organları, Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen organlar ile mütevelli heyetinden oluşacak. Mütevelli heyeti; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Rektör, Bakanın seçeceği iki üye ile Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen profesör unvanına sahip bir üye olmak üzere, toplam 5 üyeden oluşacaktır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları



Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont./Yer Taban Puanı Başarı Sırası Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 85/88 516,86 8.079 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Ankara) SAY 150/154 512,33 10.291 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 508,92 12.103 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 508,58 12.314 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 504,89 14.450 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 503,48 15.308 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 496,38 19.885 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 10/11 489,5 24.656 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 487,69 25.972 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) SAY 3/4 487,63 26.017 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 487,33 26.218 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği SAY 100/103 484,35 28.443 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği (Ankara) SAY 80/82 481,96 30.210

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont./Yer Taban Puanı Başarı Sırası Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 85/88 516,86 8.079 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Ankara) SAY 150/154 512,33 10.291 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 508,92 12.103 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 508,58 12.314 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 504,89 14.450 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 503,48 15.308 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 496,38 19.885 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 10/11 489,5 24.656 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 487,69 25.972 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) SAY 3/4 487,63 26.017 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp SAY 60/62 487,33 26.218 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği SAY 100/103 484,35 28.443 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği (Ankara) SAY 80/82 481,96 30.210 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 369,62 144.684 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Ankara) SAY 70/72 359,96 159.160 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 70/72 340,29 193.926 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ebelik (Ankara) SAY 70/72 338,73 197.061 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) SAY 70/72 337,32 199.971 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Ankara) EA 70/72 335,59 226.700 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ebelik SAY 80/82 333,74 207.372 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ergoterapi (Ankara) SAY 70/72 333,7 207.441 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Çocuk Gelişimi EA 70/72 332,42 239.663 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ergoterapi SAY 70/72 318,23 242.919 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sosyal Hizmet (Ankara) EA 70/72 313,81 327.256 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sağlık Yönetimi EA 70/72 307,63 362.070 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sosyal Hizmet EA 70/72 306,6 368.246 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Odyoloji (Ankara) SAY 70/72 304,94 278.828 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Odyoloji SAY 70/72 303,45 283.067 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Ankara) EA 60/62 297,38 427.682 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ortez ve Protez (Ankara) SAY 50/52 291,8 320.211 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 40/41 282,68 353.305 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 60/62 274,38 387.580 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 261,71 449.365 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Anestezi (Ankara) TYT 60/62 362,79 328.057 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 357,39 354.424 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlk ve Acil Yardım (Ankara) TYT 60/62 357,18 355.520 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Anestezi TYT 65/67 356,05 361.426 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fizyoterapi TYT 65/67 344,97 424.642 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) TYT 60/62 342 443.097 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi (Ankara) TYT 60/62 339,14 461.761 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60/62 333,02 504.302 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) TYT 60/62 331,44 515.778 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 331,4 516.059 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı TYT 60/62 330,93 519.450 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı (Ankara) TYT 50/52 330,92 519.522 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi TYT 60/62 330,69 521.218 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri TYT 60/62 328,16 540.213 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) TYT 60/62 327,15 547.998 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Otopsi Yardımcılığı TYT 60/62 324,63 567.984 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Optisyenlik TYT 60/62 322,72 583.565

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont./Yer Taban Puanı Başarı Sırası Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 60/62 322,01 589.335 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Çocuk Gelişimi TYT 60/62 321,14 596.565 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Eczane Hizmetleri (Ankara) TYT 60/62 320,22 604.459 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ankara) TYT 60/62 319,95 606.777 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ortopedik Protez ve Ortez (Ankara) TYT 60/62 319,02 614.826 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Diyaliz TYT 60/62 316,82 634.382 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 315,53 646.081 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektronörofizyoloji (Ankara) TYT 60/62 315,47 646.556 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektronörofizyoloji TYT 60/62 311,66 681.882 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 60/62 305,41 743.468 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 305,37 743.908 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60/62 304,88 749.037 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 299,41 807.052 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ankara) TYT 60/62 296,74 836.273 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 50/52 288,76 929.876 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Evde Hasta Bakımı TYT 60/62 286,79 954.013 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Yaşlı Bakımı TYT 65/67 284,38 984.584 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Yaşlı Bakımı (Ankara) TYT 60/62 281,73 1.019.048 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hasta Bakımı TYT 40/41 278,82 1.057.927

Üniversitenin Kampüsleri

Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Haydarpaşa Kampüsü, Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilmiştir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi kampüsü Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilmiştir. Somali Külliyesi, Özbekistan Külliyesi ve Sudan Külliyesinde de eğitim öğretim faaliyeti vermektedir