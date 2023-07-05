Sağlık Bilimleri Üniversitesi, geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren önemli bir eğitim kurumu. Fakat bu üniversitenin hangi bölümleri var, geçen yıl hangi puanlarla öğrenci kabul etti ve en önemlisi 2022 taban puanları nasıl şekillendi?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çeşitli bölümleri hakkında bilgi edinmek, geçen sene hangi puanla öğrenci kabul edildiğini ve 2022 taban puanlarını öğrenmek ister misiniz? Sağlık sektöründe kariyer hayali kuran birçok öğrenci için bu soruların yanıtları büyük önem taşıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde hangi bölümler mevcut, geçen sene kabul edilen öğrencilerin puanları neydi ve 2022 yılı taban puanlarında neler değişti? İşte, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde okumayı düşünenlerin merak ettiği tüm bilgiler
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul'da kurulan bir devlet üniversitesidir. 15 Nisan 2015 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun gereğince 2015'te kurulmuştur. Üniversite bünyesinde Tıp Fakültesi, Uluslararası Tıp Fakültesi, Ankara Gülhane Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Yaşam Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bulunmaktadır. Ayrıca, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin; İzmir, Trabzon ve Bursa'da da tıp fakülteleri kuracağı Haziran 2020 yılında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile duyurulmuştur.
Üniversitenin İdari Yapısı
Üniversitenin yönetim organları, Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen organlar ile mütevelli heyetinden oluşacak. Mütevelli heyeti; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Rektör, Bakanın seçeceği iki üye ile Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen profesör unvanına sahip bir üye olmak üzere, toplam 5 üyeden oluşacaktır.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont./Yer
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|85/88
|516,86
|8.079
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıp (Ankara)
|SAY
|150/154
|512,33
|10.291
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|60/62
|508,92
|12.103
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|60/62
|508,58
|12.314
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|60/62
|504,89
|14.450
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|60/62
|503,48
|15.308
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|60/62
|496,38
|19.885
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
|SAY
|10/11
|489,5
|24.656
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|60/62
|487,69
|25.972
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına)
|SAY
|3/4
|487,63
|26.017
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|60/62
|487,33
|26.218
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|100/103
|484,35
|28.443
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Diş Hekimliği (Ankara)
|SAY
|80/82
|481,96
|30.210
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont./Yer
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|85/88
|516,86
|8.079
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıp (Ankara)
|SAY
|150/154
|512,33
|10.291
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|60/62
|508,92
|12.103
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|60/62
|508,58
|12.314
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|60/62
|504,89
|14.450
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|60/62
|503,48
|15.308
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|60/62
|496,38
|19.885
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
|SAY
|10/11
|489,5
|24.656
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|60/62
|487,69
|25.972
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına)
|SAY
|3/4
|487,63
|26.017
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|60/62
|487,33
|26.218
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|100/103
|484,35
|28.443
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Diş Hekimliği (Ankara)
|SAY
|80/82
|481,96
|30.210
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik
|SAY
|80/82
|369,62
|144.684
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik (Ankara)
|SAY
|70/72
|359,96
|159.160
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|SAY
|70/72
|340,29
|193.926
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Ebelik (Ankara)
|SAY
|70/72
|338,73
|197.061
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara)
|SAY
|70/72
|337,32
|199.971
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Ankara)
|EA
|70/72
|335,59
|226.700
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Ebelik
|SAY
|80/82
|333,74
|207.372
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Ergoterapi (Ankara)
|SAY
|70/72
|333,7
|207.441
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|EA
|70/72
|332,42
|239.663
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Ergoterapi
|SAY
|70/72
|318,23
|242.919
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Ankara)
|EA
|70/72
|313,81
|327.256
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi
|EA
|70/72
|307,63
|362.070
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sosyal Hizmet
|EA
|70/72
|306,6
|368.246
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Odyoloji (Ankara)
|SAY
|70/72
|304,94
|278.828
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Odyoloji
|SAY
|70/72
|303,45
|283.067
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Ankara)
|EA
|60/62
|297,38
|427.682
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Ortez ve Protez (Ankara)
|SAY
|50/52
|291,8
|320.211
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
|SAY
|40/41
|282,68
|353.305
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|SAY
|60/62
|274,38
|387.580
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1/1
|261,71
|449.365
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Anestezi (Ankara)
|TYT
|60/62
|362,79
|328.057
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60/62
|357,39
|354.424
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (Ankara)
|TYT
|60/62
|357,18
|355.520
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|65/67
|356,05
|361.426
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|65/67
|344,97
|424.642
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara)
|TYT
|60/62
|342
|443.097
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi (Ankara)
|TYT
|60/62
|339,14
|461.761
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|60/62
|333,02
|504.302
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara)
|TYT
|60/62
|331,44
|515.778
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60/62
|331,4
|516.059
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|60/62
|330,93
|519.450
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı (Ankara)
|TYT
|50/52
|330,92
|519.522
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|60/62
|330,69
|521.218
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri
|TYT
|60/62
|328,16
|540.213
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri (Ankara)
|TYT
|60/62
|327,15
|547.998
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Otopsi Yardımcılığı
|TYT
|60/62
|324,63
|567.984
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|60/62
|322,72
|583.565
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont./Yer
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|60/62
|322,01
|589.335
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60/62
|321,14
|596.565
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri (Ankara)
|TYT
|60/62
|320,22
|604.459
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ankara)
|TYT
|60/62
|319,95
|606.777
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez (Ankara)
|TYT
|60/62
|319,02
|614.826
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|60/62
|316,82
|634.382
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60/62
|315,53
|646.081
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Elektronörofizyoloji (Ankara)
|TYT
|60/62
|315,47
|646.556
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Elektronörofizyoloji
|TYT
|60/62
|311,66
|681.882
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|TYT
|60/62
|305,41
|743.468
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|60/62
|305,37
|743.908
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|TYT
|60/62
|304,88
|749.037
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|TYT
|60/62
|299,41
|807.052
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ankara)
|TYT
|60/62
|296,74
|836.273
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
|TYT
|50/52
|288,76
|929.876
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Evde Hasta Bakımı
|TYT
|60/62
|286,79
|954.013
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|65/67
|284,38
|984.584
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı (Ankara)
|TYT
|60/62
|281,73
|1.019.048
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Hasta Bakımı
|TYT
|40/41
|278,82
|1.057.927
Üniversitenin Kampüsleri
Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Haydarpaşa Kampüsü, Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilmiştir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi kampüsü Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilmiştir. Somali Külliyesi, Özbekistan Külliyesi ve Sudan Külliyesinde de eğitim öğretim faaliyeti vermektedirKaynak: MEHMET TEVFİK BİLEN