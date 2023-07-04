Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hıfzıssıhha Merkezimiz şu an inşaat halinde. İlk etabı bitti, ikinci etabın yapımı devam ediyor. Merkez bittiğinde, bugün kullandığımız tüm aşıların %86’sı yerli üretilir hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hıfzıssıhha Merkezimiz şu an inşaat halinde. İlk etabı bitti, ikinci etabın yapımı devam ediyor. Merkez bittiğinde, bugün kullandığımız tüm aşıların %86’sı yerli üretilir hale gelecek.

Hepatit-A, Suçiçeği ve Kuduz aşılarını halen teknoloji transferiyle yerlileştiriyoruz. Merkez devreye girdiğinde aşıda yerlileşme oranımız hızla yükselecek. Türkiye yıllar sonra yeniden aşı üretebileceğini Turkovac ile gösterdi. Devamı bağışıklama programındaki aşıları üreterek gelecek."