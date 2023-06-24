Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yabancı uyruklu hastaların öncelikli hasta muamelesi gördüğüne ilişkin ortaya atılan iddialar hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada zaman zaman yabancı uyruklu hastaların öncelikli hasta muamelesi gördüğü iddia edilmektedir. Poliklinik hizmetlerimizde öncelik durumu Yönetmelikle belirlenmiştir ve birinci sırada Acil Vakalar gelmektedir. Haberlerde kullanılan ve 5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen görselde adı geçen hastaya 'öncelik' tanınmasına neden olan durum, iddia edildiği gibi uyruğu değil, polikliniğe acilden sevk edilmiş olmasıdır. Fotoğrafı belli maksatlarla paylaşanlara geçmiş olsun."