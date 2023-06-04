Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıkladı ve Sağlık Bakanı olarak Fahrettin Koca ile devam kararı aldı. Fahrettin Koca ise, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, "Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Sn. Cumhurbaşkanımızın takdiri üzerine yeni kabinede Sağlık Bakanı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Güveni için kendilerine teşekkür ederim. Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür."

YENİGÜN HABER MERKEZİ