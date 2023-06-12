Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, 2023 yılının ilk 5 ayında ambulans helikopterlerle 534, ambulans uçaklarla 867 olmak üzere toplam 1401 hastaya ulaşıldığını açıkladı.

Sinop'ta Sağanaktan Zarar Gören Yollar Onarılıyor Sinop'ta Sağanaktan Zarar Gören Yollar Onarılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2023'ün ilk 5 ayında helikopter ambulanslarla 534, uçak ambulanslarla 867 olmak üzere 1401 hastaya ulaşıldı. İlk müdahaleleri yapılan hastalar ilgili sağlık kurumlarına taşındı. Hava Ambulans ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: HABER MERKEZİ