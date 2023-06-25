Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, Kastamonu'da bayram öncesinde göreve hazır olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) videosunu paylaşarak, vatandaşları kurallara uymaya davet etti.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kastamonu’da trafiğin yoğun olduğu noktalarda 9 günlük bayram tatili boyunca ambulanslarımızla, UMKE ekiplerimizle acil vakalar için görev başındayız. Ama asıl önemlisi trafik kurallarına uymanız. Gideceğiniz yere sağlıkla varın." ifadelerini kullandı.