Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün açılışı Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılarak, İstanbulluların hizmetine sunulan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı şehrimize ve milletimize hayırlı olsun.

İstanbul’un en önemli sağlık üslerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine ulaşım şimdi çok daha kolay,konforlu ve hızlı.SN. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere,Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza,emeği geçen herkese İstanbullular adına teşekkür ederim.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ