Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bakanlık görevine devam edeceği açıklandı. Peki, Fahrettin Koca kimdir? İşte Fahrettin Koca'nın siyasi kariyerine ilişkin ayrıntılar...

Fahrettin Koca Kimdir?

1965'te Konya'da doğan Fahrettin Koca, ilk ve orta öğrenimini Konya'da, liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde tamamladı. Fahrettin Koca, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamlayan Fahrettin Koca, 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı'nın' (TESA) Kurucu Başkanı olan Koca, 1997 yılında Medipol Hastanesi ve Medipol Üniversitesi'ni kurdu. Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcılığı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanlığı görevlerinde de bulunan Fahrettin Koca İngilizce bilmektedir.

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