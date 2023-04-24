Dr. Koca'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Gebelikten doğum ve doğum sonrasına, anne ve çocuk sağlığında emeği büyük olan, hayata başlangıç anlarının tanığı, evlatlarımızın ilk şefkatli kucağı ebelerimizin 21-28 NİSAN EBELER HAFTASI kutlu olsun. Her doğum bir mucizedir, bu mucizeler ebelerin yardımıyla gerçekleşir."

Ebeler Haftası, dünya genelinde anne ve çocuk sağlığına katkıda bulunan ebelerin değerlerini vurgulamak ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmaktadır. Dr. Fahrettin Koca'nın bu paylaşımı, ebelerin önemine dikkat çekmek ve onların yaşamsal rollerini takdir etmek adına önemli bir adım olarak görülmektedir.

Ebeler Haftası vesilesiyle, ebelerin sağlık sistemine olan katkıları ve önemi kamuoyu ve sağlık çalışanları tarafından tekrar gündeme getirilmiş oldu.

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