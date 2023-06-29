İş insanı Faik Öztürk, Safiye Soyman'la gerçekleştirdiği programlarla tanınan bir sanatçıyla ilgili olarak üzerinde fotoğrafı bulunan afişte yer alan "Dolandırıcı ve karısından uzak durun" ifadesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Şüpheliler Suçlarını Kabul Etmediler

Faik Öztürk, Safiye Soyman'la yaptığı programlarla tanınan bir iş insanı, üzerinde fotoğrafı bulunan bir afişin köprüye asıldığı ve "Dolandırıcı ve karısından uzak durun" şeklinde bir ifadenin yer aldığını belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonucunda, köprüdeki afişin ve Ortaköy'deki otobüs duraklarındaki fotokopilerin İsmail A., Kenan G. ve Özkan T. adlı şüpheliler tarafından asıldığı tespit edildi. Üç şüpheli, suçlamaları kabul etmeyerek ifade verdiler. Savcılık, dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.