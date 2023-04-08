14 Mayıs seçimleri öncesi zar zor çözülen muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı belirsizliğinden sonra milletvekili listeleri de büyük krizlere neden oluyor. Pazar günü akşam 17.00'ye kadar parti ve ittifaklar listelerin son halini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edecek.

HDP'nin desteklediği 6'lı masada, Meclis seçimleri için beş siyasi parti ortak listede anlaştı. Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti seçimlere CHP listelerinden girecek. Listelere son şekiller verilirken bazı isimlerin nereden aday gösterileceğine dair kulisler yayılıyor. O isimlerden biri de DEVA Partisi kurucusu, Eski Adalet bakanı Sadullah Ergin. Ergin'in memleketi Hatay'dan CHP 1'inci sıra milletvekili adayı gösterileceği kamuoyuna yansıdı. Bu kulis bilgisi muhalif kesimden büyük tepki topladı.

DEVA'NIN ADAYI KIZDIRDI

FETÖ kumpası Balyoz ve Ergenekon davasını başlatan dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'nin, Hatay'da CHP listesinden DEVA Partisi Milletvekili adayı olacağı iddiası CHP'lileri kızdırdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Çok sayıda CHP'li sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ''Şimdi CHP'liler nasıl oy verecek?'' diye tepkilerini dile getirdi.

MUHALİF CEPHE İSYAN ETTİ DEVA

Partisi kurucusu, Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listesinden Hatay 1'inci sıra milletvekili adayı olacağı bilgisi üzerine gazeteci-yazar Yılmaz Özdil tepki göstererek, "Asrın iftirası Ergenekon'u Balyoz'u unutturan haindir" dedi.