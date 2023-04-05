18 Mart 1995 tarihinde yaşamını yitiren Sadri Alışık, her yıl olduğu gibi 5 Nisan olan doğum gününde, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Kerem Alışık, kariyerinde 'Turist Ömer', 'Ofsayt Osman', 'Haşmet İbriktaroğlu' ve 'Gönlü bol Arif' gibi efsanevi karaktere hayat veren babasına özlemini dile getirdi.

Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi gören Sadri Alışık, 1995 yılında İstanbul’da hayatını kaybetmişti. 69 yaşında vefat eden oyuncu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

200'ü aşkın yapımda rol alan; yönetmen, şair ve ressam kimliğiyle de tanınan usta sanatçı için doğum gününde (5 Nisan 1925) kabri başında anma töreni düzenlendi.

Türk Sineması'nın usta ismi Sadri Alışık'a; oğlu Kerem Alışık, aynı taşıyan torunu Sadri Alışık ve sevenlerinin katılımıyla mezarı başında Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Turist Ömer, Ofsayt Osman, Haşmet İbriktaroğlu, Gönlü bol Arif, Banazlı İsmail, Taşkasap Necati ve bunlar gibi bir sürü efsanevi karakterin yaratıcısı, sokakta yanımızdan, hayatta yüreğimizden geçen büyük usta Sadri Alışık’ın anma töreninden sonra gelenlere tatlı dağıtıldı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi