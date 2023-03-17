Z Kuşağı için Kendini İyi Hissettiren Taşlar Öne Çıkıyor

AKUT yeni sel felaketi için bu kez Mardin’de…

Kemal Kılıçdaroğlu Hüseyin Baş’ı ziyaret etti

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18 Mart 1995 yılında kaybettiğimiz beyaz perdenin bütün renklerini üstünde taşıyan büyük usta Sadri Alışık ölümünün 28. Yılında, doğum günü olan 5 Nisan da mezarı başında anılacak.