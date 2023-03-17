18 Mart 1995 yılında kaybettiğimiz beyaz perdenin bütün renklerini üstünde taşıyan büyük usta Sadri Alışık ölümünün 28. Yılında, doğum günü olan 5 Nisan da mezarı başında anılacak.
5 NİSAN ÇARŞAMBA / SAAT 12.00 / ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI
18 Mart 1995 yılında kaybettiğimiz beyaz perdenin bütün renklerini üstünde taşıyan büyük usta Sadri Alışık ölümünün 28. Yılında, doğum günü olan 5 Nisan da mezarı başında anılacak.
5 NİSAN ÇARŞAMBA / SAAT 12.00 / ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI
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|Takım
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