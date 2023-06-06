Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Sadettin Saran kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi alanda eğitim almıştır? Detaylar haberimizde...

1964 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Denver kentinde dünyaya gelen Saadettin Saran'ın tam adı Steven Sadettin Saran'dır.

Türkiye'ye 2 yaşındayken gelen Saadettin Saran, aslen Kırıkkale'lidir. ABD'nin Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği eğitimi alan Saran, yüksek lisansını da aynı üniversite de tamamlamıştır. Sonrasında, ABD'nin Güney bölgesindeki Arkansas’ta, Ensco Environmental Service’de teknik destek mühendisi olarak çalışmıştır.

Henüz okurken üniversitesinin yüzme takımının kaptanlığını yapan Saran, "En Değerli Sporcu" seçilmiştir. 1984-1985 yıllarında da Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığını yapmış ve bu dönemde 50 metre serbest yüzme rekorunu kırmıştır.

Saadettin Saran, Saran, Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı'nda, dönemin Turizm Bakanı Tınaz Titiz'in Dış İlişkiler Danışmanı olarak görev aldı. Saran Grubunu kuran Sadettin Saran, tanınmış birçok markanın temsilciliklerini üstlendi. Başta medya olmak üzere yayıncılık, internet yayıncılığı, havacılık ve turizm sektörü dahil 5 ana sektörde, 33 şirketi ile faaliyet gösteren Saran Grubu'nun, toplam çalışan sayısı 3.500’ün üzerindedir.

59 yaşındaki Saadettin Saran'ın iki kızı vardır.