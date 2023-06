Gençleri spora yönlendirmek ve sporu sevdirmek amacıyla çeşitli projeleri hayata geçiren Saran Group; “Engelsiz Kulaçlar” kurumsal sosyal sorumluluk projesinin 7.’sini 3 Haziran Cumartesi günü Fethiye’de gerçekleştirdi. Engelsiz Kulaçlar Faik Torunoğulları Yüzme Yarışı’nda 36 özel gereksinimli genç sporcu Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ile Ölüdeniz’de kulaç attı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın katıldığı ve renkli anlara sahne olan yarıştan yarışçıların tümü birincilik madalyası ile ayrıldı.

Gençlerin spora teşviki, sporcuların desteklenmesi ve sporda fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışmalar yürüten Saran Group; bu yıl Engelsiz Kulaçlar projesinin yedincisini Fethiye’de gerçekleştirdi. İZEV Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilen projede özel gereksinimli genç sporcular Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ile kulaç attı. Sporcuların ve misafirlerin eğlenceli zamanlar geçirdiği etkinliğin sonunda tüm gençler yarıştan birincilik madalyası ile ayrıldı.

Sporda fırsat eşitliğinin yaratılması ve bu konuda farkındalığın oluşmasını arzuladıklarını belirten Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran: “Bugün birlikte yüzdüğümüz sporcular Türkiye’nin özel çocukları. Her biri çok yetenekli ve azimli. Bu özel sporcuların hayata kazandırılması, topluma entegre olmaları ve fırsat eşitliği haklarının sağlanması konusunda hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Fırsat verildiğinde sporun getireceği faydaların sınırı yok. Bu nedenle gençlerin spora daha çok vakit ayırmasını ve sporun her branşında fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Her çocuğun spora erişimini sağlamalıyız” dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca:

“Bugün “Engelsiz Kulaçlar” sosyal sorumluluk projesinin 7.sinde, özel çocuklarımız, aileleri, Saran Group’un değerli Başkanı Sn. Sadettin Saran Bey, kıymetli ekibi ve misafirlerimizle bir aradayız. Bu özel proje, artık gerçek anlamda, geleneksel bir hale geldi ve biz de her yıl büyük bir keyifle katkı vermekten, onları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sadettin Bey’in, sporu ve özel çocuklarımızı ne kadar sevdiğini, emek verdiğini anlatmaya gerek yok. Fethiye’ye, bizim aracılığımızla hediye ettiği ve yaklaşık 5000 gencimizin faydalandığı spor salonu, hala hafızalarda. Ancak şunun altını çizmekte büyük fayda var. Bu sosyal sorumluluk projesi inanıyoruz ki, başkalarına örnek olmaya devam edecek, umut olacak ve bir çığ gibi büyüyerek, hayatın içinde yer almak için mücadele eden, daha çok çocuğumuza ulaşacak. Bizler de birçok konuda, onların ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Saran Group’un değerli Başkanı Sn. Sadettin Beye, ekibine, organizasyonun gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen kişi ve kurumlara çok teşekkür ederim” dedi.