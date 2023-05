İzleyecek yeni bir gerilim filmi arıyorsanız, Netflix'te Sadakat Yalanı (Faithfully Yours)'a göz atmalısınız. 22 Mayıs itibarıyla Netflix'in en iyi 10 film listesinde 7. sırada yer aldı ve bu nedenle tonlarca insan onu izliyor. Ancak bu hiç şaşırtıcı değil çünkü sizi sürekli tahmin etmeye ve sonra ne olacağını merak etmeye devam ettirecek türden bir film.

Sadakat Yalanı, André van Duren tarafından yönetilen, Elisabeth Lodeizen, Paul Jan Nelissen ve Duren'in ortak yazdığı bir senaryodan yönetilen bir Hollanda Netflix orijinal filmidir.

Sadakat Yalanı filmi konusu nedir?

En yakın arkadaşlar Bodil ve Isabel birbirlerinin mazeretlerini kullanarak hafta sonu gizli ilişkiler yaşamak için gizlice kaçarlar. Ancak içlerinden biri kaybolup daha sonra ölü bulunduğunda işler tersine döner.

Peki Bodil ve Isabel rollerini kim oynuyor? Oyuncu kadrosunun geri kalanı ne olacak? Gerilim filminde yer alan her oyuncuyu hemen aşağıda paylaştık.

Sadakat Yalanı oyuncu kadrosu

Hollandalı aktris Bracha van Doesburgh, Bodil Backer rolünü canlandırıyor. En çok Too Fat Too Furious, Het Schnitzelparadijs ve Moordwijven'deki rolleriyle tanınır. Ayrıca S1ngle, Bagels & bubbels, The Neighbors, Adem in adem uit ve Oogappels adlı TV programlarında yer aldı.

Hollandalı aktris Elise Schaap, gerilim filminde Isabel Luijten'i canlandırıyor. Onu HotNews.nl, Hart tegen hard, De vloer op, Welkom bij de Romeinen, Soof: een nieuw begin, Familie Kruys, De TV kantine ve Undercover adlı TV programlarında izlemiş olabilirsiniz.

İşte oyuncu listesi:

Bodil Backer olarak Bracha van Doesburgh

Elise Schaap Isabel Luijten olarak

Nasrdin Dchar Milan Sabre olarak

Gijs Naber Luuk Luijten olarak

Hannah Hoekstra Yara Backer olarak

Matteo Simoni Michael Samuels olarak

Sofie Decleir Ann van Passel olarak

Anna De Ceulaer Sophie Verschueren olarak

Soufiane Chilah Beau Alami olarak

Damiano Incani Ben Sabre olarak

Filmin kısa bir incelemesi için resmi fragmana bir göz atın!

Sadakat Yalanı şu anda Netflix'te yayınlanıyor.

Sadakat Yalanı filmi fragmanı izle