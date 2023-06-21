TÜİK’in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile emekli ve memurların 6 aylık zam oranı belirlenecek. Birlik ve Dayanışma Sendikası, enflasyon ve zam oranlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Memur ve emekli maaşlarının zam oranlarında önemli bir yere sahip olan enflasyon rakamı beklenirken, yaşanan enflasyonun ücretleri silip süpürdüğünü belirten Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, “Açıklanan değil yaşanan enflasyon, ücretleri silip süpürüyor. Maaş zamları sabun köpüğü gibi sönüyor.” dedi.

TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile emekli ve memurların 6 aylık zam oranı belirlenecek. Gözler açıklanacak enflasyon oranına çevrilirken Birlik ve Dayanışma Sendikası’ndan açıklama geldi. Dr. Derya Mengücük, açıklanan değil, yaşanan enflasyonun ücretleri sabun köpüğü gibi söndürdüğünü söyledi.

Yapılan açıklamada Dr. Derya Mengücük, “Beklenen bu son veri asgari zam oranları için kullanılacak olsa da hesaplama değişkenleri ile çıkan sonuçlar, vatandaşların ve çalışanların yaşadığı gerçeklerle uyuşmuyor. Sağlıklı ve yeterli gıda, barınma, giyim, ulaşım gibi temel ihtiyaçları karşılamak oldukça zorken giderek daha da zorlaşıyor. Gerçek yaşamda geçinmek; hiç bir matematik formülü ile mümkün olmuyor.” dedi.

Sağlık çalışanları yoksulluk sınırının çok altında ücretlerle yaşamını sürdürüyor

Sağlık çalışanlarının yoksulluk sınırının çok altında ücretlerle yaşamını sürdürmeye çalıştığını söyleyen Dr. Derya Mengücük, “Hekimler performans, döner sermaye, destek, teşvik gibi şartlara bağlanmış parçalı ek ödemelerle bu sınırın biraz üzerinde kalmaya çalışıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı asgari ücreti yüzde 34 oranında artış ile 11.402 TL olarak açıkladı. Asgari ücret, henüz zammı açıklandığı sırada eriyip gidiyor. Açıklanan yeni asgari ücret, aile hekimliğini de yakından ilgilendiriyor. Ekonomik koşulların toplum sağlığını etkileyen tarafı ile birlikte, gruplandırma nedeniyle aile hekimlerince istihdam edilen çalışanların idamesi için de önem arz ediyor. Bilindiği üzere, Aile Sağlığı Merkezi sınıflandırmaları gereği bu çalışanların maaş, SGK ödemeleri aile hekimlerince karşılanıyor. Çalışan ödemeleri dışında Aile Sağlığı Merkezi’nin kira, elektrik, doğalgaz, su, temizlik ve sarf malzemeleri gibi her türlü giderini karşıladığımız cari ödenek yetersiz kalıyor. Bu ödeneğe yapılan zam çok daha düşük oranda yapılıyor, güncel koşullara göre düzenlenmiyor. Bizlerden hızla artan giderlerin bununla karşılanması bekleniyor. Aile Sağlığı Merkezleri’ndeki hesap, istatistiklere uymuyor.” diye konuştu.

“TUİK’in, 6 aylık enflasyon verileri dışında gerçek yaşamdaki verileri ve taleplerimizi dikkate almasını istiyoruz”

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, yaptığı açıklamada Temmuz ayı memur zam oranı belirlenirken ilgilileri gerçek yaşam ve geçim mücadelesi ortamına çağırdıklarını söyledi. Mengücük, “Burada hayat “sandığınızdan” daha pahalı. TUİK’ in ilk 6 aylık enflasyon verileri dışında daha gerçek yaşantı verilerini ve taleplerimizi dikkate almalarını istiyoruz. “ dedi.

Kamu işçilerine verilen yüzde 45’lik zam oranı unutulmamalı

Dr. Derya Mengücük, kamu işçilerine verilen yüzde 45’lik zam oranının unutulmamasının altını çizerek, “Günümüz yaşam koşullarına ne kadar dayanabileceği belirsiz olsa da kamu işçilerine seçim öncesi verilen yüzde 45'lik zam oranı unutulmamalı, son günlerde sıkça duyulan yüzde 15 rakamları kesinlikle düşünülmemelidir. Seçim vaadi olarak kullanılan en düşük memur maaşı, çalışma ve sosyal adaleti bozmayacak şekilde her kademe için aynı oranda yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı, “ Carpe Diem” gibi hayalci önerileri yerine, özellikli ve stratejik personel statüsündeki çalışanlarının emeğini savunmalıdır. Mesleki risk, sorumluluk ve iş yükünü görmezden gelmeden şartsız, koşulsuz insanca yaşam ve emekliliği sağlayacak ücretlendirme için ayrıca çaba göstermelidir. Aile Hekimliği cari ödenekleri, son artış oranındaki eksiklik de dahil edilerek akılcı ve gerekli oranda, sürdürülebilir şekilde arttırılmalıdır.” dedi.

Dr. Derya Mengücük, açıklamasının sonunda, katsayı, etken, değişken hesaplarıyla “sabun köpüğü” niteliğinde yapılan zam oranlarını kabul etmeyecekleri söyledi. Mesleği gereği, insan ve yaşamına yakından temas eden hekim ve sağlık çalışanları olarak toplumsal sağlık ve iyilik hali için çaba sarf edip, kendi güvenli ve insanca çalışma, yaşam koşulları için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.