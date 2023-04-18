Nisan ayında gerçekleşecek Güneş tutulması için geri sayım başladı. Bu sene gökyüzüne bakanlar ender görülen bir doğa olayına şahitlik edecek. Bu senenin ilk Güneş tutulması halkalı olarak gerçekleşecek. Hibrit Güneş Tutulması farklı noktalardan da izlenebilecek.

2023 yılının önemli gök olayları takvimine göre, bu yılın ilk Güneş tutulması 20 Nisan'da meydana gelecek.

Güneş tutulması Türkiye’den izlenemeyecek. Bu yılki tutuluma nadir görülen bir gökyüzü olayına sahne olacak.

Hibrit Güneş Tutulması Nedir?

Hibrit Güneş Tutulması, tutulmanın Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi demektir. Hibrit tutulmalar ender görülür.

(Yenigün Haber Ajansı)