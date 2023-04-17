45 havayolu ile 50 ülkede toplam 150 destinasyona uçuş imkanı sağlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda (ISG), bayram tatili boyunca yoğunluk yaşanmaması için gerekli hazırlıklar tamamlandı.

Tatillerini memleketlerinde veya turizm bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle yolcu terminalinde yoğunluk artmaya başladı. 2023 yılının ilk üç ayında yolcu sayısını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 oranda artıran Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bayram süresince özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanacağı noktalar için ilave planlamalar yapıldı.

Teknolojik çözümlerle maksimum yolcu memnuniyeti

Tüm operasyonel süreçlerini yapay zekâ desteğiyle takip eden ISG, konforlu ve keyifli bir yolculuk için ihtiyaç duyulan hizmetleri mobil uygulama ile yolcularına sunuyor. İç hat uçuşlarında biniş kartı olmaksızın sadece yeni çipli kimlik kartıyla hızlı ve kolay geçişe imkân veren sistemi hayata geçiren Sabiha Gökçen, yer hizmetleri personeline gerek duyulmadan işlem yapılabilmesine imkan sağlıyor.

Uçuş ve yolcu deneyimlerini kolaylaştırmak için inovatif çözümler geliştiren havalimanında, 2022 Bus Gate Genişleme Projesi kapsamında iç ve dış hat kapılarında yeni düzenlemeye gidilerek operasyonel süreçleri hızlandırmak için 15 dış hat kapısı eklenmişti. 2023 yılı kapsamında başlatılan diğer proje ile de pasaport bölgesi genişletilerek artan dış hatlar yolcusuna iyi bir havalimanı deneyimi yaşatmak hedefleniyor.

Albayrak: 1 Haziran’da 3 yeni destinasyon

Yiyecek, içecek, otopark ve dinlenme alanlarında yolcuların maksimum konforu için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirten Havalimanı CEO’su Berk Albayrak, salgın sonrası hava trafiği ve yolcu yoğunluğu açısından yükselişe geçen terminalde geçtiğimiz yıl içerisinde de bir yandan genişleme projelerinin yapıldığını, diğer yandan dijital çözümlerle yolcu memnuniyetinin artırıldığını söyledi.

Yurtdışı yolcularda yaşanan artışın devamı olarak yeni destinasyonlara uçuşların da arttığını belirten Albayrak, “1 Haziran’dan itibaren İngiltere’nin bayrak taşıyıcı havayolu British Airways ile Londra Heathrow Havalimanı’na ve Pegasus Airlines üzerinden Yunanistan’ın Rodos ve Midilli havalimanlarına toplamda 3 yeni yurt dışı destinasyonu ile yeni sezona hazırız” dedi.

Yolcu memnuniyetini en üst seviyeye ulaştırmak için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirten Albayrak, "Bayram tatili süresince konforlu bir seyahat deneyimi geçirmesini önemsediğimiz yolcularımıza en iyi hizmeti sunmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yurtiçi uçuşlarımızda check-in ve bagaj teslim alanlarındaki bekleme süresini optimize ediyor, misafirlerimize seyahatlerinin her aşamasında birçok kolaylık sağlıyoruz’’ dedi.

2022 yılını 30,8 milyon yolcu ile kapatan havalimanı, yeni sezonda ziyaretçi sayılarını daha da artırmayı hedefliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ