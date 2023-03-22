Sabancı Üniversitesi, profesyonellere yönelik sunduğu tezsiz yüksek lisans programlarının sayısını artırıyor. Executive MBA, Profesyonel MBA, Finans, Profesyoneller İçin İş Analitiği, Bilişim Teknolojileri, Veri Analitiği, Siber Güvenlik ve Enerji Teknolojileri programlarının yer aldığı Sabancı Üniversitesi Profesyonel Yüksek Lisans Programları’na bu yıl “Pazarlama” ve “Endüstride Dijital Dönüşüm” programları da eklendi.

Erken Başvuru Sistemi Açıldı

Küresel çağın değişim ve dönüşüm ivmesine uyum sağlayabilecek yöneticiler ve uzmanlar yetiştirmeyi hedefleyen Sabancı Üniversitesi Profesyonel (Tezsiz) Yüksek Lisans Programları’na erken başvuru süreci başladı. 9 Haziran 2023 tarihine kadar erken başvuru yapan adaylar %5 indirim olanağından yararlanabilecek. Kurumlarla gerçekleştirilen iş birlikleri kapsamında birey ve kurumlar için ayrıca %15’ten başlayan indirim oranları da geçerli olacak. Programlar için son başvuru tarihi 28 Temmuz 2023 olarak belirlendi.

Profesyonel Yüksek Lisans Programları Direktörü Dr. Ezgi Akpınar Uysal, programlara ilişkin şu bilgileri verdi: “Yöneticilik kariyerinde ilerlemeyi, belli bir alanda uzmanlık kazanmayı veya kariyer değişikliği yapmayı planlayanların yanı sıra kendi işini kurmuş ve yöneten kişileri de hedefleyen Sabancı Üniversitesi profesyonel yüksek lisans programları, iş dünyasının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. Teorik eğitimin yanı sıra deneyimsel öğrenme imkânı da sunan programlarımızda öğrencilerimiz kariyer dönüşümü ya da profesyonel hayatlarında ilerleme şansı elde ediyorlar. Bu akademik yılımızda hem uluslararası alanda hem de ülkemizdeki yetkinlik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ‘Pazarlama’ ve ‘Endüstriyel Dijital Dönüşüm’ programlarımızı da profesyonel yüksek lisans programlarımıza ekliyoruz. Böylece yüksek lisanstaki program çeşitliliğimizi artırarak Sabancı Üniversitesi’nde yüksek lisans yapma ayrıcalığını daha farklı alanlarda da sunabileceğiz.”

YENİ AÇILAN İKİ PROGRAMIN İÇERİĞİ

Pazarlama Yüksek Lisans Programı, pazarlama alanında uzmanlaşmak isteyen katılımcılar için bir yıllık yoğun bir program olma özelliği taşıyor. Programda pazarlama parametreleri (segmentasyon, hedefleme, konumlandırma, ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım, promosyon, iletişim ve markalaşma, vb.) ile birlikte temel işletme yönetim disiplinleri, dijital dönüşümün pazarlama alanında yarattığı değişim ve yenilikler bir arada sunulacak.

Endüstride Dijital Dönüşüm (DT) Yüksek Lisans Programı ise katılımcıların; dijitalleşme teknolojileri kapsamında bilgi birikimi ile başarılı bir dönüşüm için gereken yönetimsel yetenek ve davranış biçimlerine sahip, bu yetkinliklerini yeni iş modelleri geliştirilmesinde kullanarak dijital dönüşüm öncüleri ve/veya taşıyıcıları olarak yetiştirilmesini amaçlıyor. Sabancı Üniversitesi Profesyonellere Yönelik Tezsiz Yüksek Lisans Programları ile ilgili detaylı bilgi almak ve tanıtım buluşmalarına katılmak için www.sabanciuniv.edu/en/profesyonel-yuksek-lisans-programlari adresini ziyaret edebilirsiniz. Programlara erken başvuru işlemini admission.sabanciuniv.edu adresi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.