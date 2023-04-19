-Uyku Apnesi: Uyku apnesi, solunumun uyku esnasında ani ve tekrarlayıcı bir şekilde durduğu ciddi bir uyku bozukluğudur.

-Uyku Ataleti: Uyku ataleti, kişinin gereğinden fazla uyuması, uyanmakta zorlanması ve uyanma sonrası yaşadığı sersemlik, uyuşukluk ve bilişsel bozulma hissini ifade eden sorundur. Uyku ataleti, birkaç dakikadan 1 saate kadar sürebilir ancak ortalama 15 ila 30 dakika arasında kendimize geliriz.

-Horlama: Horlama, hava akışının solunum yollarını tıkaması sonucu ortaya çıkan bir uyku bozukluğudur. Uyku kalitesini düşürür ve yorgun uyanmaya neden olur.

-Yatak Odasındaki Ses ve Işıklar: Yatak odasında gürültü, yüksek ışık ya da odanın soğuk veya sıcak olması gibi etkenlerde yorgun uyanmanıza neden olur.

Yatak Odasında Elektronik Cihazların Bulunması: Elektronik cihazlar, uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir. Yatmadan önce telefon ve tablet gibi elektronik cihazları yatak odasından uzaklaştırın.

-Yastık ve Yatak Seçimi: Yastık ve yatak seçimi, uyku kalitenizi etkileyebilir. Uygun bir yastık ve yatak seçmelisiniz.

-Uyumadan Önce Kafein Tüketimi: Kafein uyku kalitenizi düşürebilir. Yatmadan önce kafein tüketimini sınırlayarak, daha dinç uyanabilirsiniz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ