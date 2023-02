Depremin hasara yol açtığı binalarda tespit çalışması yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin, vatandaşları hasarlı evlere girmemeleri konusunda uyardığı kentte, ülkenin dört bir yanından bölgeye gönderilen belediye ve kamu kurumlarının araçlarıyla da enkazlar kaldırılıyor.

Kentin en işlek noktalarından Atatürk Bulvarı'ndaki saat kulesinin depremin meydana geldiği 04.17'de durduğu Adıyaman'da, AFAD, Kızılay ve jandarma ekipleri depremzedeleri kurulan çadır kentlere yerleştirerek temel ihtiyaçlarını karşılıyor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri de hem çadır kentlerde hem de diğer bölgelerde depremden etkilenenlere psikososyal destek veriyor.

Sağlık Bakanlığınca oluşturulan sahra hastanelerinde ise yaralı ve hastalara sağlık hizmeti veriliyor, eczanelerde tıbbi ihtiyaçları gideriliyor.

Birçok ilden gelen gönüllüler, hayırseverler ve yardım kuruluşlarının temsilcileri, depremzede ve arama kurtarma çalışması yürüten ekiplere ikramlarda bulunuyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, Kızılay, Deniz Feneri, Türkiye Diyanet Vakfı, İlim ve İrfan Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve Beşir Derneği'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yardım kuruluşu, kırsal mahallelerdeki depremzedelere yardım ulaştırıyor.

Depremin ilk günlerinde oluşan hasar nedeniyle suların kesildiği kentte, Devlet ve Su İşleri ile Adıyaman Belediyesi ekiplerince sürdürülen çalışmalarla kentin geneline yeniden su verildi. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de hasarın oluştuğu yolların büyük bir kısmını onardı.

"Devletimizin desteğiyle yaralarımızı saracağız"

Depremde yıkılan evden son anda kurtulan Mehmet Sait Taştan, AA muhabirine, yaşadıkları o anı unutamadıklarını söyledi.

Şehrin enkaz yığınına dönüştüğünü belirten Taştan, "O an şok yaşadık. Ne yapacağımızı bilmedik. Herkes bağırıyordu. Sarsıntı bitmedi, sürekli sallandık. Tekbir getirerek evden çıktık ve uzaklaştık, sonra ev yıkıldı. Kıyamet gibiydi. Her yerde enkaz vardı. Hiçbir şey yapamadık, o an çaresiz kaldık. Allah devletimizden razı olsun, yardımlar ve ekipler geldi. Deprem olduğu anda saat kulesindeki saat durdu. O an memleketimizin simgesi oldu, unutmak mümkün olmayacak." diye konuştu.

Oktay Doğan da "Çok zor günler yaşıyoruz. Bir an önce eski günlere kavuşmak istiyoruz. 12 yakınımı kaybettim. Her yer yıkıldı. İnşallah devletimizin desteğiyle yaralarımızı saracağız." dedi.