Saadet Aksoy, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezundur. Babası Nevşehir kökenlidir, annesi ise Edirne ve Siirt kökenlidir. Anne tarafından Selanik göçmenidir. Televizyonda Güz Yangını, Esir Kalpler, Senden Başka ve Balkan Düğünü adlı yapımlarda rol almıştır. İlk beyazperde deneyimi Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta filmiyle olmuş, bu filmle 2007 Şili'nin Valdivia Uluslararası Film Festivali ve 2007 Saraybosna Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazanmış, 2007 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Behlül Dal Genç Yetenek Özel Ödülü'ne layık görülmüştür. ABD yapımı 2008 yapımı A Beautiful Life filminde Denise karakterini canlandırmıştır. Ardından Mert Fırat ile başrollerini paylaştığı Başka Dilde Aşk adlı filmde yer almış, film 46. Altın Portakal Film Festivali'nde Kent Konseyi Seyirci Ödülü'nü kazanmıştır. 2009 yılında başrollerini Catherine Zeta Jones ve Justin Bartha'nın paylaştığı Aşkın Yaşı Yok / The Rebound filminin Türkiye çekimlerinde küçük bir rol almıştır. 2011 yılı itibarıyla Muhteşem Yüzyıl dizisinde Prenses Victoria karakterini canlandırmıştır. Son olarak Sergio Castellitto'nun yönetmenliğini yaptığı ve Bosna Savaşı dönemini anlatan bir dram türü filmde, Aska karakterini oynayarak Penélope Cruz'la birlikte rol almıştır.

Ödülleri

44. Antalya Film Şenliği (2007)

Behlül Dal Genç Yetenek Özel Ödülü

13. Saraybosna Film Festivali (2007)

En İyi Kadın Oyuncu - Yumurta

40. Siyad Türk Sineması Ödülleri (2007)

En İyi Kadın Oyuncu - Yumurta

19. Ankara Uluslararası Film Festivali (2008)

Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu - Yumurta

1. Yeşilçam Ödülleri (2008)

Umut Veren Genç Kadın Oyuncu - Yumurta

3. İsmail Dümbüllü Ödülleri (2008)

En İyi Kadın Oyuncu - Yumurta

4. Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali (2009)

En İyi Kadın Oyuncu - Başka Dilde Aşk

21. Ankara Uluslararası Film Festivali (2010)

En İyi Kadın Oyuncu - Başka Dilde Aşk [

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