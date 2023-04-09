S. S. ZEYTİNBELDE KONUT YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI

GENEL KURUL İLANI

Kooperatifimizin 2022 Mali Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 13 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 11.00 ‘de Merkezefendi Mahallesi, Mevlana caddesi 110 kapı sayılı Zeytinbelde Sitesinin 1. Bodrum kattaki yönetim odasında yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü, aynı yerde, aynı saatte ve aynı gündem dâhilinde yapılacaktır. Tüm ortaklarımıza duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması

2. Divan heyetinin seçilmesi ve alınan kararları imzalama yetkisi verilmesi

3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi

4. Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakere edilmesi

5. Bilançonun okunması, müzakere edilmesi ve oylanması

6. Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi

7. 14.05.2022 günü yapılan 2021 mali yılı olağan genel kurul toplantısında genel kurul tarafından yönetim kurulumuza oybirliği ile verilen yetkiler ile yapılan işlemlerden;

a. Ana Sözleşmemizin 62. Maddesine uygun olarak ortaklarımıza verilen kat mülkiyeti tapuları konusunda bilgilendirme yapılması

b. Müteahhit ve halefleri aleyhine açılan davanın sona erdirilmesi nedeniyle bu konuda bilgilendirme yapılması

c. Kooperatifin 78 olan hisse sayısı 80 olarak belirlendiğinden iki hisse için ortak kaydı yapılması kararı üzerine yapılan işlemler konusunun bilgilendirme yapılması, müzakere edilmesi ve karara bağlanması.

8. Ana Sözleşmeye uygun olarak kat mülkiyeti tapuları verildiğinden amacına ulaşmış olan kooperatifimizin 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve Ana Sözleşme hükümleri gereğince “Tasfiye Süreci ”nin” başlatılması, Kooperatifin Tasfiyesi Kararı alınması ile tasfiye işlemleri ile ilgili hususların görüşülüp karara bağlanması

9. Kooperatifin mevcudunda bulunan paranın dağıtılması konusunun görüşülmesi, müzakere edilmesi ve karara bağlanması

10. Tasfiye Kurulu’nun seçilmesi ve ödenecek ücretin belirlenmesi

11. Ortaklık aidatı alınıp alınmaması konusunun karara bağlanması

12. Avukatlar ile olan sözleşme ilişkisinin sona erdirilmesinin karara bağlanması

13. Kooperatifin tasfiye sürecine girmesi nedeniyle dava ve icra takiplerinden feragat edilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

14. Dilek ve temenniler

15. Kapanış.