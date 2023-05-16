S. S. ÖZLEM ÇİFTLİK EVLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

S. S. Özlem Çiftlik Evleri Konut Yapı Kooperatifi’mizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 17 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 13.00’de Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Cad. Perpa Tic. Merk. B Blok K:13 Mithat YÜMLÜ Toplantı Salonu Şişli/İSTANBUL adresinde yapılmasına,

Bu toplantının yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılamaması durumunda 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının çoğunluk aranmadan 24 Haziran 2023 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına,

Oy birliği ile Karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

09/05/2023-2023/17

GÜNDEM

1. Açılış ve saygı duruşu,

2. Başkanlık Divanının seçilmesi, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divan Heyeti’ne Yetki verilmesi,

3. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi, oylanması ve ibrası,

4. 2022 Yılı Denetim Kurulu Raporu’nun okunması, görüşülmesi, oylanması ve ibrası,

5. 2022 Yılı Bilanço ve Gelir - Gider hesaplarının incelenmesi, görüşülmesi, oylanması ve ibrası,

6. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibrası,

7. Denetim Kurulu Üyeleri’nin ibrası,

8. 2023 Yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, üye aidatlarının ve gecikme farklarının belirlenmesi,

9. Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyeleri’nin Hakkı Huzur bedellerinin görüşülerek karara bağlanması,

10. İnşaat ruhsatları alınan ve alınacak olan parsellerde inşaatların yapılması, emanet usulü ile yapılması ve/veya yaptırılması hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

11. Kooperatif inşaatlarımızın imalatları, uygulama kolaylığı, inşaat sahası ve malzemenin korunabilmesi v.b. güvenlik kontrolü nedenleri ile adalar bazında yapılmasının planlanması, yürütülmesi için, vadi altındaki hisse sahiplerinin bodrumlu (bahçekatı) / bodrumsuz istekleri doğrultusunda ve parsellerin boş ve/veya uygun olması halinde yer değişiklikleri yapılması konusunda 01 Ağustos 2022 tarihine kadar müracaat sırasına göre borçsuz olarak değişiklik talep ve taahhütlerini yapmış olan üyelerin yer değişiklerinin uygulanması kararının Genel Kurul’un onayına sunulması,

ESKİ YENİ YÖNETİM KURULU KARARI

ÜYE ADI SOYADI ADA/PARSEL ADA/PARSEL TARİH VE NUMARASI

NUMARASI NUMARASI

OZAN İNAN 396/2 402/1 09/09/2022-2022/17

ŞEFİKA ŞAFAK ERBAKAN 392/3 391/3 09/09/2022-2022-18

ZAFER SEVGİ 402/3 390/6 09/09/2022-2022-20

ZAFER SEVGİ 394/2 390/3 09/09/2022-2022-20

HAKAN AKTAŞ 394/1 390/4 09/09/2022-2022-21

DYD SAĞLIK EĞİTİM 402/4 390/1 09/09/2022-2022-22

TAHİR GÜN 395/3 392/6 09/09/2022-2022-23

12. Kooperatife yeni üye kayıt edilmesi, kooperatif hisse devir bedeli fiyatlarının belirlenmesi ve bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

13. Dilek, Temenni ve Öneriler, Kapanış.