S. S. İSTANBUL ALÜMİNYUMCULARI TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
Sayın Ortağımız;
Yönetim Kurulumuzun 29.03.2023 tarih ve 2023/03 sayılı kararı ile, Kooperatifimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16Mayıs 2023 Salı günü saat 13.00’de aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, Akçaburgaz Mahallesi, Alkop Sanayi Sitesi Yönetim binası 1560 Sokak, No:3A Esenyurt/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı, aynı gündemi görüşmek üzere aynı adres ve saatte 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü yapılacaktır.
Sayın Ortağımız, toplantıya mutlaka katılmanızı, mazeretinizin olması halinde ise uygun gördüğünüz bir üyeye veya birinci derece yakınınıza HYPERLINK "https://www.alkop.com.tr/mevzuat" https://www.alkop.com.tr/mevzuat adresinde bulunan vekaletname örneğini doldurup vermenizi ve taranmış suretini HYPERLINK "mailto:[email protected]" [email protected] adresine göndererek vekil tayin etmenizi önemle rica ederiz.
Saygılarımızla
GÜNDEM :
1. Açılış ve Divan Heyetinin oluşturulması,
2. Divan Heyetine genel kurul adına tutanakların imzalanması yetkisinin verilmesi,
3. Ulu Önder Atatürk, şehitlerimiz ve vefat eden ortaklarımız için saygı duruşu,
4. 2022 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
5. 2022 Yılı Denetim Kurulu raporunun okunması,
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının müzakeresi ve ibra için ayrı ayrı oylanması,
7. 2022 Yılı Bilanço ve Gelir Gider Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
8. Av. Zeki İNANLI tarafından Kooperatif aleyhine açılan dava hakkında genel kurula bilgi sunulması ve müzakeresi,
9. Yönetim Kurulu, asıl ve yedek üyelerinin görev süresi iki yıl olacak şekilde seçilmesi,
10. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin görev süresi iki yıl olacak şekilde seçilmesi,
11. Yeni dönemde yapılacak faaliyetlerin görüşülmesi,
12. 2023 Yılı tahmini bütçesinin hazırlanması, okunması, müzakeresi, oylanması ve aidat alınıp alınmaması hususunun karara bağlanması,
13. Dilek, temenniler ve kapanış
Basın NO: kooperatif ilanı
#ilangovtr
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