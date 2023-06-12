Ryan Kent kimdir? Ryan Kent kaç yaşında? Ryan Kent hangi mevkide oynuyor? Ryan Kent boyu kaç? Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran Ryan Kent hangi kulüplerde oynadı? Ryan Kent nereden transfer edildi? Ryan Kent evli mi? Ryan Kent'in çocukları var mı? Fenerbahçe'nin yeni transferi hakkında bilmedikleriniz haberimizde...

Ryan Kent kimdir?

Fenerbahçe'nin yeni transferi, İngiliz asıllı kanat oyuncusu Ryan Kent, futbolseverlerin merak konusu oldu.

Liverpool akademisinden yetişen Kent, kariyerine Coventry City'de kiralık olarak başladı ve Ocak 2016'da kulübüne geri döndüğünde ilk defa on birde sahaya çıktı. 2016-17 sezonunu Barnsley'de kiralık geçiren futbolcu, burada Sezonun Genç Oyuncusu ödülünü kazandı.

Kent, 2017 yılında Alman kulübü Freiburg'da kiralık olarak forma giydikten sonra Bristol City'ye geçti. Ancak gerçek çıkışını, 2018-19 sezonunda kiralık olarak forma giydiği İskoç kulübü Rangers'ta yaptı. PFA İskoçya Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazanan Kent, Eylül 2019'da Rangers'a kalıcı olarak transfer oldu.

İngiltere'nin genç millî takımlarında da forma giyen Ryan Kent, 18 yaş altı ve 20 yaş altı seviyelerinde ülkesini temsil etti.

Ryan Kent kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent 11 Kasım 1996 doğumlu. 27 yaşındaki Ryan Kent önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Ryan Kent hangi mevkide oynuyor?

Kent, sahadaki çeşitliliği ve esnekliği ile dikkat çekiyor. Kanat oyuncusu olarak oynayan Kent, hem sağda hem de solda görev yapabiliyor ve hücum hattında çeşitli roller üstlenebiliyor. Oynadığı takımlarda genellikle sol kanatta görev yaparken, aynı zamanda ikinci forvet veya hücuma yönelik orta saha oyuncusu olarak da sahada yer alabiliyor.

Hızlı, teknik ve çalışkan bir oyuncu olan Kent, özellikle 'bire bir durumlarda' topla birlikte süratli koşuları ve etkili driplingleri ile tanınıyor. Ayrıca çalışma hızı ve orta yapma becerisi de takımına hücumda büyük avantajlar sağlıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi, yeni sezonda Sarı-Lacivertli taraftarlara ne tür bir etki yapacağı merakla bekleniyor.

Ryan Kent boyu kaç?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent 1.76 cm boyundadır.

Ryan Kent hangi kulüplerde oynadı?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent'in futbol kariyerine daha detaylı bir bakış sunalım. Kent, Liverpool'un altyapısından yetişti ve İngiltere'de birçok takımda kiralık olarak oynadıktan sonra İskoçya'nın Rangers takımına transfer oldu. İşte, merakla beklenen Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent'in futbol kariyerine daha detaylı bir bakış...

Ryan Kent, Liverpool akademisine yedi yaşında katıldı ve akademi kariyerinde yıldızlaştı. 2014-15 sezonunda U-21 takımının düzenli bir oyuncusu oldu ve Mart 2015'te dört buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı.

Liverpool'dan ilk kiralık deneyimi Kent'in 2015 yılında Coventry City'de olmuştur. Coventry City forması altında ilk profesyonel maçına 12 Eylül 2015'te Scunthorpe United'a karşı çıktı. Kent, Coventry'deki kiralık dönemi sonrasında Barnsley'e kiralandı ve burada sezon sonunda 'Sezonun Genç Oyuncusu' ödülünü kazandı.

Kent'in Liverpool'dan bir sonraki kiralık deneyimi Alman kulübü SC Freiburg ve ardından Bristol City oldu. Her iki kiralık dönemde de oynama süresi yetersiz kaldı.

2018-19 sezonunda Kent, Rangers'a kiralık olarak transfer oldu. Rangers'ta geçirdiği başarılı sezon sonrasında Kent, PFA İskoçya Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. 2019'da ise Rangers, Kent'in bonservisini 6,5 milyon £ karşılığında Liverpool'dan satın aldı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Kent'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı duyuruldu. Kent, "Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda, takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa olacak." ifadelerini kullandı.

Kent, Rangers formasıyla son sezonunda 44 maça çıktı, 3 gol attı ve 10 asist yaptı. Şimdi ise Fenerbahçe'de yeni bir bölüm başlıyor. Kent'in yeni takımında nasıl bir performans sergileyeceği ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.