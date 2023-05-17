17 Mayıs Çarşamba akşamları TV’de ilk kez yayınlanan, Stephan James, Jason Sudeikis, Jeremy Irons, William Hurt ve Carice van Houten’ın başrollerinde yer aldığı film gerçek bir hikayeyi anlatıyor.

Stephen Hopkins tarafından yönetilen ve Joe Shrapnel ve Anna Waterhouse tarafından yazılan Rüzgarın Oğlu (Race) 1936 Berlin Olimpiyat Oyunlarında rekor kıran dört altın madalya kazanan Afrikalı-Amerikalı atlet Jesse Owens hakkında 2016 biyografik bir spor drama filmidir.

Filmin çekimleri Kanada’nın Montreal kentinde başladı. Filmin çekimlerinin önemli bir bölümü Berlin’de bulunan Olimpiyat Stadı’nda yapıldı.

Rüzgarın Oğlu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak değerlendirilmiştir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ