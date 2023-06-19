2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, bir süredir boşanma iddialarıyla gündemdeydi. Evliliklerinde zorlu bir dönem yaşayan ikili, ilişkilerini kurtarmak için çift terapisi aldıklarını açıklamıştı.

Ayrı Ayrı Tatile Çıktılar

Bir süre önce evliliklerine devam kararı alan çift, farklı zamanlarda ayrı ayrı tatillere çıktı. İlk olarak Bülent Şakrak, oğlu Okan Ali ile birlikte karavan turuna çıktı. Ardından Ceyda Düvenci, çocukları ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir tatil geçirdi.