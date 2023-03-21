Katılımda herhangi bir ücret talep edilmeyen program kapsamında tüm masraflar AKKUYU NÜKLEER A.Ş. tarafından karşılanacak. Üç yıl sürmesi öngörülen yüksek lisans programına, bilim, teknoloji veya enerji alanında lisans derecesine sahip öğrenciler başvurabilecek. Öğrenciler, ilk yıl Rusça teknik ağırlıklı eğitim görecek, sonraki iki yıl ise uzmanlık derslerini alacak. Adayların 1 Nisan 2023 tarihine kadar gerekli belgelerle başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru tek aşamada gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunanlar NRNU MEPhI öğretim görevlileri tarafından mülakata alınacak. AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Anastasiia Zoteeva konuya ilişkin olarak şunları söyledi: “Nükleer enerji alanında yüksek nitelikli Türk uzmanlar yetiştirmek, Akkuyu NGS projesinin önceliklerinden biridir. 300'den fazla genç mühendis Türkiye'nin ilk nükleer santrali sahasında istihdam edildi ve Akkuyu'nun işletme aşamasında kendilerine katkıda bulunacak çok değerli deneyimler kazanıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerden lisans düzeyinde mühendislik mezunlarının Rusya'nın önde gelen bir üniversitesinde nükleer enerji alanında eğitim almaları için yeni bir program başlattığımızı duyuruyoruz. Şartları yerine getiren tüm genç profesyonelleri başvuruda bulunmaya ve gelecekte Akkuyu NGS'deki büyük ve samimi ekibin bir üyesi olmaya davet ediyoruz!” Akkuyu NGS için hedeflenen personel eğitim programı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı uzmanların yetiştirilmesi ve daha sonra istihdam edilmeleri amacıyla “Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu NGS Sahası'nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” uyarınca uygulanıyor.

