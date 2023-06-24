Rusya'da durum karışık. Ukrayna ile sürdürülen çatışmalara ek olarak, artık Rusya kendi içerisinde de bir darbe girişimiyle karşı karşıya. Vladimir Putin’e sadık ve Kremlin’in kontrolündeki Yevgeniy Prigojin liderliğindeki Wagner Grubu, bu darbe girişimine öncülük ediyor.

Wagner Grubu Kaç Asker Var?

Wagner Grubu, Rusya'nın çeşitli operasyonlarında adını duyurmuş bir örgüt. Kırım'ın işgali, Afrika ve Suriya'daki savaşlar, Wagner Grubu'nun aktif olduğu alanlar arasında. Ancak dünya genelindeki tanınırlıkları, Ukrayna savaşı ile birlikte ivme kazandı. Öyle ki, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'nın iddiasına göre, Wagner Grubu, Ukrayna'da yaklaşık 50.000 savaşçıya komuta ediyor ve bu savaşın önemli bir parçası haline gelmiş durumda.

Rus paramiliter örgütü olarak tanınan Wagner Grubu, Rusya'nın paralı askerlerinden oluşuyor. Örgütün liderliğinde ise, Putin ile yakın bağlara sahip iş adamı Yevgeni Prigojin bulunuyor.

Ancak son dönemde, Wagner Grubu ve Rus ordusunun liderleri arasında çatışma patlak verdi. Wagner Grubu'nun lideri Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un Wagner Grubu'nu yok etmek istediğini belirtti ve bu duruma karşı mücadele edeceklerini açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından Wagner Grubu'nun hedefleri ve gelecekteki planları merak ediliyor. Prigojin, Wagner Grubu'nun adaleti sağlamak için savaşacağını ve Rusya için adaleti getireceklerini belirtti. Ancak bu süreçte nasıl bir strateji izleneceği ve Wagner Grubu'nun tam olarak neyi hedeflediği henüz belirsizliğini koruyor.