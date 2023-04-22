MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da Ramazan Bayramı vesilesiyle Türk toplumu bir araya geldi.

Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programına, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, RTİB Eş Başkanları Naki Karaaslan ve Sabahattin Yavuz, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, büyükelçilik çalışanları, iş insanları ve Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Samsar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle buruk bir bayram yaşandığını belirterek, "Umuyorum, devletimiz ve milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde bu acıları saracaktır. Böyle buruk bir bayram daha geçirmemeyi ümit ediyoruz." dedi.

Depremden sonra Rusya'daki Türk iş insanlarının katkılarıyla önemli yardımlar toplandığını ve Türkiye'ye gönderildiğini hatırlatan Samsar, vatandaşların bayramını kutladı.