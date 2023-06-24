Rusya'da darbe girişimi yapan Wagner Grubu kimdir? Rostov Rusya'da neler oluyor? Rusya Darbe son dakika haberleri çok merak ediliyor. Peki Rusya darbe girişimi nasıl oldu? Peki Wagner neden darbe yapıyor? Wagner grubu neden darbeye kalkıştı? Acaba Wagner grubu Moskova'ya mı ilerliyor? Rus ordusu Wagner karşısında ne yapıyor? Rusya Darbe son dakika gelişmeleri

Rostov Rusya'da neler oluyor? Rusya Darbe son dakika

Cumartesi sabahı, Rostov-na-don sokaklarında dolaşan askeri araçların ve helikopterlerin görüntülerinin sosyal medyada su yüzüne çıkmasıyla Cumartesi sabahı Rostov-na-don'da askeri hareketlilik belirgin hale geldi, ancak kontrolün kimin elinde olduğu belli değildi.

Cumartesi sabahı Rostov bölgesi valisi Vasily Golubev, bir Telegram gönderisinde bölge sakinlerinden sakin olmalarını ve evlerini terk etmemelerini istedi. Rostov bölgesi, Moskova'dan yaklaşık 1.000 kilometre (620 mil) uzaklıktadır. Başkenti Rostov-on-Don'un nüfusu yaklaşık 1 milyondur.

Özel Wagner askeri grubuna başkanlık eden Prigozhin, Savunma Bakanı Sergei Shoigu ve üst düzey Rus generali Valery Gerasimov'un kendisiyle Rus Güney Ordusu'nun bulunduğu şehirde görüşmemesi halinde Rusya'nın güneyindeki Rostov-on-Don kentini ablukaya alıp Moskova'ya ilerleme sözü verdi.

Prigojin: Bu gece Rusya'yı bu başarısız askeri liderlikten kurtararacağız. Kadın ve çocuklara, teslim olan askerlere dokunmayın. Yolumuza ne çıkarsa yok edilecektir. Kaybolan denizaltıyı ararken Titanik’in yanında bir enkaz bulundu

Cumartesi sabahı iki taraf arasında önerilen ilk açık silahlı çatışmada Prigozhin Cumartesi günü yaptığı açıklamada, birliğine bir otoyolda bir helikopterin çarptığını söyledi. Birimlerin tam olarak nerede olduğu belli değil.

"Wagner birimi sağlam, helikopter yok edildi ve ormanda yanıyor" diyen Prigozhin, "onu bir tehdit olarak alıp etrafımızdaki her şeyi yok edeceğiz" dedi. Prigozhin ayrıca ikinci helikopterin sivillere saldırdıktan sonra düştüğünü iddia etti.

Putin, milis şefi ve bir zamanlar yakın müttefiki olan Yevgeny Prigozhin'in Ukrayna'daki savaşı yönetme biçimi nedeniyle Moskova'nın güvenlik teşkilatı ile arasındaki husumeti dramatik bir şekilde tırmandırmasının ardından konuştu.

Vladimir Putin darbe açıklamaları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, paramiliter grup lideri Wagner'in askerlerinin Rusya'nın iki kentindeki askeri tesisleri ele geçirerek ülkeyi krize sürüklediğini söylemesinin ardından "ihanet yolunu" veya silahlı isyanı izleyenlerin "cezalandırılacağı" konusunda uyardı.

Ulusa hitaben yaptığı konuşmada Putin, "Cephede savaşanlara başkaldırı, ülkemizin sırtından bıçaklanmak demektir" diyerek, "silahlı ayaklanma" planlayanlara sert bir yanıt ve ceza sözü verdi.

Putin, konuşmasında Rostov'da yaşananları bir ayaklanma olarak nitelendirdi.

“Silahlı ayaklanma sırasında Rostov-on-Don'daki durum zor olmaya devam ediyor. Putin, Rostov'da sivil ve askeri yönetimin çalışmaları temelde engellendi" dedi.

Moskova'da neler oluyor son dakika

Moskova'da askeri olarak savunma hazırlıkları başladı. Tanklar ve BTR'ler şehrin etrafında kale savunması yapacak şekilde konuşlandılar.

Rusya'nın TASS haber ajansı, Moskova'daki güvenliğin Cuma günü geç saatlerde hükümet binaları ve ulaşım tesisleri de dahil olmak üzere Moskova'daki kilit noktalarda artırıldığını söyledi. Igor Artamonov, özellikle kritik altyapı tesislerinin korunmasına odaklanılarak bölgedeki güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığını söyledi.

Rusya'nın Lipetsk bölgesi valisi de vatandaşlardan güneye seyahat etmemelerini istedi. Lipetsk, en yakın Ukrayna sınırının yaklaşık 280 km (175 mil) kuzeydoğusunda ve Rostov'un 500 km kuzeyindedir.

Wagner Grubu nedir? Rusya'da darbe girişimi yapan Wagner Grubu kimdir?

Wagner Grubu, Rusya merkezli bir özel askeri şirketidir. Son yıllarda, Wagner Grubu'nun askeri faaliyetleri dünya genelinde artmaktadır. Bu faaliyetler arasında Suriye'de Esad rejimine destek vermek, Ukrayna'da savaşmak ve Afrika'daki çatışmalara müdahil olmak yer almaktadır.

Wagner Grubu'nun bu tür askeri faaliyetleri uluslararası toplumda tartışma yaratmaktadır. Bazıları bu grubun Rus hükümeti tarafından desteklendiğini iddia ederken diğerleri ise bunun tamamen özel bir şirket olduğunu savunmaktadır.

Bu bölümde, Wagner Grubu'nun askeri faaliyetlerini ve dünya genelindeki etkilerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca, Wagner Grubu'nun hangi ülkelerde hangi tür operasyonlar gerçekleştirdiğine ve bu operasyonların sonuçlarına da bakacağız.

Wagner Grubu neden darbe yapıyor?

Bu konuda kesin bir şey söylemek zor. Prigozhin'in eylemleri, Rus birliklerini Wagner'in askeri kampına saldırmakla ve "çok sayıda" savaşçısını öldürmekle suçlamasının ardından geldi - Rusya Savunma Bakanlığı bu iddiayı yalanladı ve "bilgi provokasyonu" olarak nitelendirdi. Bununla birlikte, bu sadece bir spekülasyon ve gerçek nedenleri tam olarak bilinmiyor. Ancak yine de Wagner Grubu'nun darbe girişimlerinin ciddi sonuçları olacağı açıkça görülmektedir.

Wagner Grubu, son yıllarda Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta önemli bir rol oynadı. Bu özel askeri şirket, Rus hükümetiyle bağlantılı olarak faaliyet gösteriyor ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti (LNR) gibi ayrılıkçı grupların yanında yer alıyor.

Wagner Grubu'nun Ukrayna'daki faaliyetleri, çatışmaların başlamasından bu yana giderek arttı. Şirket, DNR ve LNR'deki ayrılıkçı güçlere danışmanlık yapmak, eğitim vermek ve savaşa katılmak için özel kuvvetler göndermek gibi bir dizi rol üstleniyor.

Ancak Wagner Grubu'nun faaliyetleri uluslararası toplumda tartışmalara neden oldu. Ukrayna hükümeti ve Batılı ülkeler, şirketi Rusya'nın Ukrayna'daki müdahalesinin bir parçası olarak görüyorlar.

Kaynak: HABER MERKEZİ