Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

THY deprem bölgesinden 256 bin 754 kişiyi tahliye etti

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Türkiye'ye yapılan bu uçak seferiyle birlikte Rusya'da toplanan toplam yardım malzemesinin 200 tona ulaştığı kaydedilen açıklamada, "Bağışta bulunanlara, yardımların paketlenip havaalanına ulaştırılmasını sağlayanlara ve özverili çalışmalarından dolayı Türk Hava Yolları (THY) ekibine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Büyükelçi Mehmet Samsar'ın, Vnukovo Uluslararası Havalimanı'nda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yürütülen yardım çalışmalarıyla ilgili incelemede bulunduğu bildirildi.

Japon ekip, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunarak Türkiye'den ayrıldı

Japon ekip, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunarak Türkiye'den ayrıldı