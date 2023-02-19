Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Büyükelçi Mehmet Samsar'ın, Vnukovo Uluslararası Havalimanı'nda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yürütülen yardım çalışmalarıyla ilgili incelemede bulunduğu bildirildi.
Türkiye'ye yapılan bu uçak seferiyle birlikte Rusya'da toplanan toplam yardım malzemesinin 200 tona ulaştığı kaydedilen açıklamada, "Bağışta bulunanlara, yardımların paketlenip havaalanına ulaştırılmasını sağlayanlara ve özverili çalışmalarından dolayı Türk Hava Yolları (THY) ekibine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.