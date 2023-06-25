Wagner adlı paralı asker ordusunun, Putin'e başkaldırıp Moskova'ya doğru ilerlemesi, Rusya'da büyük bir karmaşaya neden oldu. İsyan girişimi başladığı ilk gün itibarıyla yoğun çatışmalara sahne oldu; ancak Wagner güçleri, Moskova'ya doğru ilerlerken Belarus liderinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Bu süreçte, Moskova'ya konser için giden Petek Dinçöz, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, internet erişiminin olmaması nedeniyle kimseye ulaşamadıklarını belirtti ve sağlıklarının iyi olduğunu ifade etti.

Moskova'da bu gece darbe girişimi oldu

Petek Dinçöz, Instagram hesabından son durumla ilgili bir açıklama yaparak şu sözlere yer verdi: "Merhaba herkese! Uzun süredir haber alamayan ailem, sevdiklerim ve değerli basın mensupları için Moskova'daki durumumuz hakkında bilgi vermek istiyorum. Eşim, makyaj sanatçım, asistanım ve ben Cumartesi sabahı erken saatlerde Moskova'ya uçtuk. Bugün otelimize yerleşirken darbe girişiminin gerçekleştiğini öğrendik. İnternet erişimi ve telefon kullanımının kapalı olduğu bir süre boyunca, iptal edilmeyen düğün için otelde hazırlıklarımızı tamamladık ve akşam sahne aldıktan sonra tekrar otelimize döndük."

'Her şey şimdilik kontrol altında'

"Saatlerdir dünya ile herhangi bir iletişim kuramadık. En son İnternet erişimi için satın aldığımız bir app üzerinden Instagram'ı kurup sayfama erişim sağlayabildik. Şu anda kısa süreli de olsa bir iletişim yolu bulduk. Bu mesajı iyi olduğumuzu duyurmak adına yayınlıyorum. Bir aksilik olmazsa yarın gece 21.00 uçağıyla İstanbul'a dönmüş olacağız. Bizi merak etmeyin. Her şey şimdilik kontrol altında. Ama bu arada olayla henüz dinmedi. Sevgiyle kalın."