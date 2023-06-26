Sevgili dostlar, ABD ve Avrupa ülkeleri açısından kısa sürede sona ermesi öngörülseydi Rusya – Ukrayna arasında çıkması muhtemel bir savaş körüklenmez ve zemini hazırlanmazdı. ( ZAFERE GİDEN YOL - Cevdet TÜTÜNCÜ YENİ GÜN 27.Eylül.2022 / İstanbul )

1. Dünya ve 2. Dünya Savaşının ardından ve hem de Rusya Devlet Başkanı Mihail Sergeyeviç Gorbaçov’un ( 1931 – 2022 ) Glasnost (Açıklık) Perestroyka (Yeniden Yapılanma) politikası sonucunda dağıldıktan sonra her seferinde küllerinden yeniden doğan Rusya, başta ABD olmak üzere batılı ülkelerin kendileri için sürekli tehdit olarak gördükleri bir ülke konumunda.

Yalnızca bununla kalsa iyi, fakat başını Rusya’nın çektiği Şanghay İşbirliği Örgütü de ( Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ) batının tedirginliğini artıran birliktelik oluşturuyor.

Bu ülkelerin içinde en güçlü konumda bulunan Çin ve Rusya’nın risk faktörünün dışına çıkarılmasının batılı ülkelerin gündeminde en önemli yeri işgal ettiğini söylemek yanlış olmaz.

ABD ve batılı ülkelerin doğrudan savaşmak yerine uzun vadede oyalama, yıpratma ve durdurma politikasıyla çelme takma taktikleri uygulayacağı açıktır.

Çin’in hiçbir zaman kontrolünün altında olmamasına rağmen 23. Eyaleti olarak kabul ettiği ve kendi güvenliği için stratejik önem taşıyan Taiwan çıbanını kaşımak ABD’nin bu amaçla gündemde tuttuğu konulardan birisidir. Hiç şüpheniz olmasın günü geldiğinde Rusya’nın Ukrayna ile olan münasebetinin bir benzeri Çin ile Taiwan arasında olacaktır.

O zaman;

Rusya – Ukrayna savaşı neden bitsin ?..

Bitmediği gibi üstelik yeni problemlerle karşı karşıya gelmesi de Rusya’nın içinde bulunduğu zorlukları aşamaması anlamına gelecektir ki, bu da batının amaçlarına uygun bir yatırımdır.

Rusya’ya uygulanan ekonomik ambargolar, Ukrayna’ya yapılan yardımlar hep bu amaçla ortaya konmaktadır.

Avrupa Birliği ya da ABD milyonlarca avro ya da doları durup dururken Ukrayna’ya ne diye versin ?

Ukrayna’da konuşlanacak olursa, Avrupa’nın orta yerinde İngiltere dahil hemen her yere elini uzattığında dokunabilecek bir Rusya’yı kim ister ?..

Esen kalın.