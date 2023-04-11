Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da hükümet yetkilileriyle düzenlediği toplantıda, ülke ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde iyi bir performans sergilediğini belirtti. Konsolide bütçe gelirlerinin 13 trilyon rubleyi aştığını ifade eden Putin, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin yüzde 14 artarak 1,4 trilyon rubleye çıktığını kaydetti.

Bununla birlikte, Putin, ekonomiye yönelik dış tehlikelerin devam ettiği uyarısında bulundu. "Bu konuda gevşemek ve her şeyin kendiliğinden düzeleceğine inanarak durumu akışına bırakmak yanlış olur, buna hakkımız yok." ifadelerini kullandı.

Otomotiv, kereste işleme, kimyasal ürün üretimi ve gübre sektörlerinde zorlukların devam ettiğine işaret eden Putin, bu alanlarda sorunların çözümü için çeşitli adımlar atılacağını belirtti.

Rusya'daki şirketlerin zorlu koşullara rağmen toplu işten çıkarmalara başvurmadığını anlatan Putin, işsizlik oranının tarihin en düşük seviyesi olan yüzde 3,5'e gerilediğini ve birçok alanda yeterli çalışan bulunamadığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı, istihdam açığına ilişkin sorunların çözülmesi için özellikle teknoloji kullanımının önemini vurguladı

Kaynak:AA